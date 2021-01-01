البدائل الطبيعية لـ«كريم الحلاقة»

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هناك العديد من البدائل الطبيعية التي يمكن أن يلجأ إليها الرجال في حالة نفاذ كريم الحلاقة، نرصد في التقرير التالي والتي ستمنحك حلاقة أكثر نعومة.



- بدائل الطبيعية كريم الحلاقة :



1- زيت الأطفال

إذا كانت النكات والجروح هي مصدر قلقك الأساسي للحلاقة ، فعليك استبدال كريم الحلاقة بزيت الأطفال على الفور، إنه بمثابة درع ويحمي وجهك من التهيج كما أنه يترك وجهك مشحمًا وناعمًا بدرجة كافية.

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2- غسول للجسمتعال إلى التفكير في الأمر، يحتوي المستحضر على جميع خصائص كريم الحلاقة وهذا هو السبب في أنه بديل رائع، إنه ناعم وسهل الاستخدام، وله رائحة ويرطب البشرة تمامًا، في الواقع، في كثير من الحالات، قد تعمل بشكل أفضل من كريمات الحلاقة.3- الصابونيدوم الصابون لفترة أطول من كريم الحلاقة، يمكنك استخدام الكريم ، ولكن سيكون هناك دائمًا قطعة صابون متاحة، كثير من الناس يستخدمون الصابون في هذه الحالة فقط ليكتشفوا أنه أفضل بالفعل، يعتبر صابون الجلسرين بديلاً رائعًا، يمكن أن تجعل حتى ماكينة الحلاقة الرخيصة تنزلق جيدًا.4- مكيف الشعرمكيف الشعر يغير نسيج ومظهر شعر فروة رأسك ، ويخففها إذا جاز التعبير ؛ فلماذا لا يمكنك استخدامها على شعر وجهك، جربه مرة واحدة وشاهد النتائج ، أصدقائي الذكور الذين جربوه لا يريدون العودة إلى كريم الحلاقة .5- الشامبوأكبر ميزة لاستخدام الشامبو كبديل لكريم الحلاقة هي أنه يرغى وجهك جيدًا وسيتخلص أيضًا من الملوثات، فقط ضعي القليل من الشامبو في يديك ، ضعيه على وجهك واحلقيه.6- زيت جوز الهنديعزز زيت جوز الهند بشرة ناعمة ونعومة وهو أمر ضروري لحلاقة أفضل . إنه بديل رائع لأنه يترك بشرتك رطبة تمامًا ويجعلها مرنة ، ولكن بشكل أساسي لأنه رخيص. نظرًا لأن الزيت يؤدي إلى الانزلاق ، عليك أن تكون حريصًا وصبورًا عند الحلاقة.7- عجينة اللوزأحضر لوزًا طازجًا وحوّله إلى عجينة.ضع العجينة في وعاء وخزنها في الثلاجة.استخدمه مثل كريم الحلاقة عند الحاجة.يجعل اللوز بشرتك ناعمة ومشرقة ويساعد أيضًا في التئام الجروح التي تظهر أثناء الحلاقة.8- زبدة الشيازبدة الشيا هي مرطب ممتاز ، وبالتالي تقلل من قوة القص بين الشفرات والجلد ، ينتج عن ذلك حلاقة أكثر نعومة وأدق وأقل إيلامًا، لا تحتاج أيضًا إلى وضع المستحضرات أو الكريم بعد الحلاقة لأن الزبدة تغذي منطقة الحلاقة تمامًا.