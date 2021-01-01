الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنع مشاركة أندية ومنتخبات روسيا في البطولات الكروية

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صورة الخبر: الاتحاد الدولي لكرة القدم
الاتحاد الدولي لكرة القدم


قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ونظيره الأوروبي "يويفا"، منع الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في المسابقات الكروية، حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك بعد قيام روسيا بغزو شامل لأوكرانيا، الخميس الماضي، بحسب وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

وقال يويفا في بيان رسمي اليوم الإثنين إن هذه القرارات صدرت باتفاق بين مكتب مجلس الفيفا واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهما أعلى هيئات صنع القرار في كلا المؤسستين.

ودعا الجانبين للتضامن مع جميع المتضررين في أوكرانيا معربين عن أملهما في أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع، بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس.

جدير بالذكر أن فيفا اتخذ في وقت سابق عدة قرارات، ردا على مطالبات من بعض الاتحادات الأوروبية بعدم اللعب ضد روسيا خلال تصفيات كأس العالم، ومطالبة البعض باستبعاد المنتخب الروسي بشكل نهائي.

وتمثلت القرارات السابقة في منع لعب أي منافسة دولية على أراضي روسيا، حيث تُلعب المباريات "المحلية" على أرض محايدة وبدون متفرجين، فضلا عن مشاركة الاتحاد العضو الذي يمثل روسيا في أي مسابقة تحت اسم "اتحاد روسيا لكرة القدم (RFU)".

كذلك تقرر منع عزف النشيد الوطني لروسيا أو رفع علمها في المباريات التي تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسي.

المصدر: مصراوي

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