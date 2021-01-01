للإجراءات الاحترازية .. إلغاء الاحتفال بمولد السيدة زينب هذا العام



مولد السيدة زينب مولد السيدة زينب



أعلن الدكتور مهران عبداللطيف، رئيس حي السيدة زينب بمحافظة القاهرة، عن إلغاء الاحتفال السنوي بمولد السيدة زينب للعام الجاري.



وأوضح رئيس الحي، أن قرار الإلغاء جاء في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خاصة مع تزايد أعداد الوافدين على المنطقة في الفترة الحالية.



وتابع رئيس الحي، أنه يتم في الوقت الحالي بحث إمكانية إقامة فعالية تقتصر على بعض المنشدين فى نطاق ضيق بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأوقاف والأزهر.