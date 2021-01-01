موعد التدريبات الخاصة بالفصل الدراسى الثانى بزراعة القاهرة

أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن موعد بدأ التدريب الخاص بالبرامج خلال الفصل الدراسى الثانى .
واشار اتحاد طلاب كلية الزراعة ، بان التدريبات تبدأ من السبت الموافق 5 من مارس القادم وحتى الخميس الموافق 31 مارس .
على الجانب الاخر ، انهت جامعة القاهرة امتحانات التعليم المدمج لدور يناير 2022 والتي بدأت السبت 6 فبراير واستمرت حتى 22 فبراير، وأداها نحو 30 ألفًا و763طالبًا وطالبة بنظامي التعليم المدمج والمفتوح، بالمقر الرئيسي بالجامعة وجامعات الأقاليم وهي: (المنصورة، والأسكندرية، وكفر الشيخ، وسوهاج، وأسوان، وقنا، والبحر الأحمر، والسويس، والمنيا، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، وبورسعيد)، وذلك وسط إجراءات احترازية مُشددة.
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