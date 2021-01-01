خبير تربوي: تقليل قبول الطلاب بكليات لا يحتاجها سوق العمل

قال الرئيس السيسي، خلال فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، :" عايزين نطور الطالب علشان يخرج على سوق العمل متميز، ومنفضلش فى نفس الدائرة".
وأَضاف الرئيس السيسى ، “ الناس عايزة تدخل ولادها الجامعة وبس ومع احترامى لحاملى ليسانس الآداب مثلا سوق العمل مفيهوش مكان".
ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، إن المشكلة الأساسية التي يواجهها التعليم الجامعى هى الطلاب وأولياء الأمور هو أن يحصل الطالب على رخصة وهى التى تتمثل فى الشهادة الجامعية ، والتى من الممكن لا تتفق مع حاجته ولا متطلبات سوق العمل .
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