تعليم سوهاج تقرر استبعاد معلم امتطى طالبا كالحمار

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أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن واقعة تنمر أحد معلمي مدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بجزيرة شندويل بسوهاج، على أحد طلاب المدرسة والسخرية منه، لم تمر مرور الكرام وأنه بمجرد علمه بالواقعة قام على الفور بتشكيل لجنة توجهت إلى المدرسة لاستيضاح تفاصيل الواقعة وملابساتها.



كما أكد أبو زيد أنه قام بإحالة المعلم المذكور للشئون القانونية واستبعاده من المدرسة لحين الانتهاء من التحقيق في الواقعة المنظورة حاليًا بمعرفة النيابة العامة، وأنه سيتابع بنفسه نتيجة التحقيق في الواقعة.



وأضاف أبو زيد أن تعليمات وتوجيهات الوزارة واضحة بضرورة حسن التعامل مع جميع الطلاب وتوفير البيئة الصحية والنفسية الجيدة ليتمكنوا من التحصيل الدراسي في مناخ تربوي آمن، وأن جميع العاملين بقطاع التعليم بسوهاج يعملون على تنفيذ ذلك وأي خروج عن هذا الخط سيقابل بكل حسم حتى ولو كانت حالة فردية حفاظًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.

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يذكر أن مدرس امتطى طالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بجزيرة شندويل بسوهاج حمارا وطلب منه أن يمشى به داخل الفصل بسبب الدوشة وسط حالة بكاء من الطالب وضحك وسخرية زملائه.أمن سوهاجوترجع أحداث الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل بلاغا من موجه بالتربية والتعليم ضد مدرس اتهمه بالتنمر على نجل الأول الطالب بالصف الأول الإعدادى ومعاقبته أمام زملائه بدعوى إحداثه شغبا وارتفاع صوته أثناء شرح الدرس في الفصل حيث امتطى المدرس التلميذ حمارا وطلب منه أن يمشى به داخل الفصل، وسط حالة بكاء من التلميذ وضحك زملائه.واستمعت النيابة العامة بإشراف المستشار مصطفى عباس، المحامى العام لنيابات شمال سوهاج إلى أقوال ج. م 48 عاما موجه بالتعليم الفنى في بلاغه الذي تحرر عنه المحضر رقم 199 إدارى مركز شرطة جزيرة شندويل لاحظ الموجه نجله ع 13 عاما الطالب بالصف الأول الإعدادي بمدرسة عثمان بن عفان الإعدادية بجزيرة شندويل بسوهاج، حالته النفسية سيئة ويرفض الذهاب إلى المدرسة وعند سؤاله قائل: "بسبب قيام المدرس بالركوب على ظهري مثل الحمار أمام زمايلى والفصل كله ضحك عليا".وكان مدرس يشرح في الفصل المجاور وسمع دوشة في الفصل الثانى فذهب إليهم وطلب من رائد الفصل كتابة اسم كل من يتكلم في الفصل ثم عاد بعدها للفصل المدرس عقب ارتفاع صوت الطلاب مرة أخرى، وأخرج 3 طلاب كتب أسماءهم رائد الفصل.وقام بمعاقبة اثنين منهم بعضهما فقد وطلب المدرس من الثالث بسبب الكلام الكثير فى الفصل أنه ينزل لأرض الفصل بملابسه حيث امتطاه المدرس حمارًا، ممسكًا ملابسه باليد اليسرى ويشير إليه باليد اليمنى، قائلا: حا.. شى.. امشى يا حمار وطلب منه أن يلف الفصل وسط ضحك وسخرية زملائه.وقررت النيابة العامة باستدعاء مدرس على وجه السرعة للاستماع إلى أقواله في الواقعة.