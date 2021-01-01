فيديو ...مواصفات اختيار الرجل الصح لحياة سعيدة



مواصفات الشريك الصح مواصفات الشريك الصح



كل بنت تتمنى أن تجد الرجل الذي يحقق لها الحياة السعيدة التي تقرأ عنها في الروايات، والتي تراها في قصص الحب في الأفلام، ولكن الأمر يختلف كثيرا على أرض الواقع، فالكثير من النساء أصبحت تشكو من اختيارها الخاطيء لشريك الحياة، ونرى الكثير من الزيجات التي انهت بعد سنوات قليلة من الزواج.



وتؤكد ريهام الصواف مستشارة العلاقات الزوجية، أن معظم اسباب الطلاق في مجتمعاتنا العربية، سببها هو عدم قدرة الفتيات على اختيار شريك الحياة المناسب لها، والذي يتماشى مع شخصيتها وعقلها من جهة، وكذلك "الرجل الصح"، الذي تتوافر فيه مختلف مقومات الرجولة.



وتستعرض ريهام الصواف من خلال الفيديو التالي، مواصفات الرجل الصح، تلك المواصفات التي يجب أن تتوافر في أي رجل حتى يمكنه أن يسعد المرأة.

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ومن أهم مقومات الرجل الصح، هو أن يكون داعما للمرأة في كل خطوة تخطوها في حاتها، ألا يقلل من شأنها، سواء أمام نفسها، أو أماما الأخرين.كذلك أن يكون الرجل طيب القلب، حنونا، لا يقسو عليها، حتى وإن اخطأت لا ينصب لها المحاكم، ويكون هو الجلاد، ولكن يتحدث معها برفق ولين، حتى يصلا إلى نتيجة إيجابية، تجعلها لا تكرر ما وقعت فيه من خطأ.كذلك على الفتاة أن تدقق جيدا في اختيار شخصية الرجل الذي تتمنى أن تعيش معه حياة مستقرة سعيدة، ومن مواصفات هذا الرجل، ألا يجعل المرأة تشك في مشاعره تجاهها، من خلال اهتمامه وتقديره واحتواءه لها، فلابد أن يكون هو أول من يشعر بمعاناتها وآلامها، دون حتى أن تشكو، وا، يكون هو من يقف دائما سندا وضهرا لها.كذلك أن يكون هذا الرجل حريصا على نجاح المرأة، ويساعدها في تحقيق نجاحاتها، ويعتبر نجاحها جزءا من نجاحاته هو الشخصية.وتضيف خبيرة العلاقات الزوجية، أن الكثير من الفتيات لا تؤمن بوجود رجب بتلك المواصفات، إلا أنه في حقيقة الأمر المسألة كلها تكمن في عدم قدرة الفتيات على الاختيار الصح، وتسرع الكثيرات في الارتباط بأول شخص يدق باب قلوبهم، في حين أنه لابد من التأني والتأكد من الارتبطا بالرجل الصح.