طريقة عمل القرنبيط المقرمش بالخلطة السرية



طريقة عمل القرنبيط المقرمش طريقة عمل القرنبيط المقرمش



القرنبيط من الخضروات الشعيرة التي تقدم بطرق مميزة فى مصر، وهو اكلة شعبية لذيذة لها عشاقها، وعادى يقدم متبل ومقلى فى الزيت وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.



وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل القرنبيط المقرمش.



مكونات عمل القرنبيط المقرمش:

قرنبيطة صغيرة

3 بيضات

نصف ربطة بقدونس وكسبرة وشبت مقطعة صغير جدًّا

نصف ملعقة شطة

نصف ملعقة فلفل أسود

نصف ملعقة كسبرة

نصف ملعقة كمون

ملح

2 فص ثوم مهروس

نصف كوب بقسماط

كوب دقيق

2 ملعقة نشاء

ربع ملعقة بيكنج بودر

ربع ملعقة كركم

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طريقة عمل القرنبيط المقرمش:-- نسلق القرنبيطة فى ماء مغلى به كمون وملح.- بعد سلقه نقطعه وردات صغيرة.- نحضر طبقًا عميقًا نضع به البيض والتوابل والبقدونس وجميع المكونات وتقلب جيد حتى تكون مثل صوص الطحينه الوسط.- نضع القرنبيط به، ثم نقلية فى الزيت مباشرة.- بعد أن يحمر لونه ننشله من الزيت، ونضعه على مناديل مطبخ، ويقدم ساخنا بجانب الباذنجان المخلل.فوائد القرنبيطوهناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول القرنبيط بإستمرار، منها:-يحمى من السرطان:- يعتبر القرنبيط من أبرز الخضروات التي تساعد في الوقاية من مختلف أنواع السرطان بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي من الكثير من أنواع السرطان، إلى جانب وجود مركب الكركمين وهو أهم المركبات النشطة في الكركم وله فوائد كبيرة في الوقاية من السرطان.يحسن وينظم عملية الهضم:- يحتوي القرنبيط على كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تحمي من الإمساك، ويساعد التخلص من الفضلات في المعدة سريعا لينظف المعدة منها ومن ثم عدم بقائها لمدة أطول لتسبب مشاكل في المعدة.تقوية الذاكرة:- القرنبيط غني بالكولين وهو أحد فيتامينات مجموعة ب وهو يساعد في تحسين النوم وتقوية الذاكرة، ويقوم الكولين بالحفاظ على بنية الأغشية الخلوية للمخ مما يساعد في نقل النبضات العصبية والمساعدة في امتصاص الدهون وتقليل الالتهابات بالجسم.تقوية العظام:- القرنبيط يعد أغنى الخضروات احتواء على فيتامين ك مما يساعد في تقوية العظام عن طريق تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم وتقليل معدل فقده في البول.الوقاية من أمراض القلب:- القرنبيط غذاء يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وهذا يحمي من أمراض القلب والعوامل المسببة لأمراض القلب وتصلب الشرايين، خاصة أنه يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول وهو أحد العوامل المسببة لأمراض القلب والأوعية الدموية.