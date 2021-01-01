مخاطر أدوية التخسيس على الصحة | فيديو

زادت نسبة إقبال الشباب على أدوية التخسيس باعتبارها الحل الأسهل دون إدراك مخاطر هذه الأدوية على الصحة العامة.
ويقول الدكتور رامى صلاح الدين استشارى التغذية العلاجية، إن ادوية التخسيس نوعان منها نوع مصرح به من منظمة الصحة العالمية وهو عبارة عن حقن يتم حقن الجسم بها بواسطة حقن الأنسولين تتحكم فى الحرق، وهى كانت مخصصة فى البداية لمرضى السكر وبعد ذلك صرح بها للأصحاء لإنقاص الوزن ولكن الإقبال عليها ضعيف.
وأضاف “صلاح الدين”، فى لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، اما النوع الآخر وهى الاقراص التى تنقص 5 كيلو فى الاسبوع واعلاناتها فى كل ممان، وهى بالفعل تنقص الوزن ولكن مخاطرها عديد ة، وذلك لأنها تقوم بالعمل على مراكز الشبع بالمخ وبالتالى تسبب فقدان الشهية تماما مع زيادة العصبية وارتفاع ضغط الدم وهو مايزيد من معدلات الإصابة بمرض الضغط، كما انه بمجرد الإمتناع عن هذه الادوية يعود الجسم ليتناول الطعام من جديد مايزيد الوزن سريعا.
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