مخاطر أدوية التخسيس على الصحة | فيديو



أدوية التخسيس أدوية التخسيس



زادت نسبة إقبال الشباب على أدوية التخسيس باعتبارها الحل الأسهل دون إدراك مخاطر هذه الأدوية على الصحة العامة.



ويقول الدكتور رامى صلاح الدين استشارى التغذية العلاجية، إن ادوية التخسيس نوعان منها نوع مصرح به من منظمة الصحة العالمية وهو عبارة عن حقن يتم حقن الجسم بها بواسطة حقن الأنسولين تتحكم فى الحرق، وهى كانت مخصصة فى البداية لمرضى السكر وبعد ذلك صرح بها للأصحاء لإنقاص الوزن ولكن الإقبال عليها ضعيف.



وأضاف “صلاح الدين”، فى لقائه ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “القناة الأولى”، اما النوع الآخر وهى الاقراص التى تنقص 5 كيلو فى الاسبوع واعلاناتها فى كل ممان، وهى بالفعل تنقص الوزن ولكن مخاطرها عديد ة، وذلك لأنها تقوم بالعمل على مراكز الشبع بالمخ وبالتالى تسبب فقدان الشهية تماما مع زيادة العصبية وارتفاع ضغط الدم وهو مايزيد من معدلات الإصابة بمرض الضغط، كما انه بمجرد الإمتناع عن هذه الادوية يعود الجسم ليتناول الطعام من جديد مايزيد الوزن سريعا.

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وتابع، أن هذه الأدوية مصنعة من مادة السيبترومين وهى مادة محظور تداولها دوليا مثل المواد المخدرة، وللأسف تستخدم فى ادوية التخسيس غير المصرح بها، لذا يجب الإمتناع عن هذه الأدوية حفاظا على الصحة.ولإنقاص الوزن يجب اتباع النصائح التالية:- عدم تخطي وجبة الإفطار لأن تخطي تناول هذه الوجبة الهامة يؤدي إلى الأكل بشراهة باقي اليوم، ويترتب على ذلك أيضا زيادة في الوزن مرة أخرى.- تقسيم الطعام لحصص صغيرة فيمكن تقسيم 3 وجبات لتصبح 6 وجبات صغيرة، وخصوصًا الوجبات السريعة بكميات أقل.- شرب كمية وافرة من الماء، حيث يجب تناول من 8 إلى 10 أكواب يوميًّا.- زيادة الحركة والخطوات ويفضل المشي نصف ساعة يوميًّا داخل المنزل.- الابتعاد عن الوجبات السريعة والأكلات غير الصحية ويمكن استبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية والطعام الدسم المليء بالدهون بوجبات خفيفة صحية كالخضروات والفاكهة.- في حالة الجوع وسط الوجبات يمكن تناول السلطة الخضراء بدون أي إضافات.- تناول الخبز الأسمر، ولا بدَّ من استبدال الخبز الأبيض بالأسمر، لأنه مصنوع من الحبوب الكاملة للقمح وغني بالألياف المفيدة ويساعد في الشعور بالشبع لفترات كبيرة.