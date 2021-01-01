استعدادًا لرمضان..طريقة تخزين البنجر بالفريزر



تخزين البنجر تخزين البنجر





البنجر من الخضروات التى لها قيمة غذائية عالية ويستخدم فى عمل السلطات المختلفة والعصائر أيضا فهو علاج فعال للقضاء على أنيميا فقر الدم، وله مذاق شهي، وتحرص بعض ربات البيوت على تخزينه خاصة قبل شهر رمضان المبارك، ما يسهل استخدامه قبل الإفطار.



وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة تخزين البنجر بالفريزر.

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مكونات تخزين البنجر:بنجرملعقة عصير ليكونملعقة سكرطريقة تخزين البنجر:-نحشر البنجر ونغسله جيدا للتخلص من اى بقايا طين عالقة به.- نحضر حلة ونضعها على النار ونضع بها ماء.- عند الغليان نضيف لها الماء والسكر ونقلب، ثم نضيف البنجر.- نترك البنجر على النار لمدة ربع ساعة.- بعدها ننشله من الماء المغلى ونضعه فى الماء المثلج بعدها مباشرة لمدة 5 دقائق.- نصفى البنجر ونرصه فى أكياس بلاستيك ونفرغ منها الهواء جيدا.- نحفظ الأكياس بالفريزر ونخرج البنجر عند الإستخدام، حيث يستخدم فى عمل العصائر والسلطات المختلفة.والبنجر من الخضروات الشتوية المنخفضة في السعرات الحرارية ويتميز بإرتفاع محتواه من الماء والعناصر المعدنية الهامة مثل البوتاسيوم، الماغنسيوم، الحديد، النحاس، المنجنيز، الفوسفور، والفيتامينات مثل فيتامين ج، حمض الفوليك، كما أنه غنى بالألياف الغذائية.ويتميز البنجر باللون الأحمر لاحتوائه على البيتالينات التى تكسبه اللون المميز له، وكذلك مادة الفلافونيدات، وما لهم من تأثيرات صحية مفيدة للجسم، فتجعل البنجر مصدر هام لمضادات للأكسدة حيث تحمى خلايا الجسم من التأثيرات الضارة للمواد للشقوق الخرة (المواد المؤكسدة).وكشفت جداول تحليل الأطعمة للمعهد القومي للتغذية الحقاي?ق التغذوية فى 100 جرام من البنجر:-السعرات الحرارية = 45 سعر حرارى--الكربوهيدرات = 9،5 جرام-البروتين = 1،5 جرام-- البوتاسيوم = 320 ملجم- الحديد = 0،90 ملجمالفوائد الصحية للبنجروأوضح المعهد القومي للتغذية الفوائد الصحية للبنجر في أنه يساعد فى إنقاص الوزن، ويساعد فى المحافظة على صحة القلب، كما يساعد فى الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وتقليل الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم، بالإضافة إلى أنه يساعد فى الوقاية من الالتهابات وبعض أنواع السرطانات، حيث يحمى الجسم من التأثيرات الضارة للشقوق الحرة.