الحالات يسبب فيها اللبن الرايب التسمم



اللبن الرايب اللبن الرايب



اللبن الرايب من منتجات الألبان المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، وعادة ينصح به الخبراء للكبار والصغار فهو يقوى المناعة ويساعد فى علاج العديد من الامراض، ولكن عند تناوله يجب التاكد من انه طازجا، وإلا سيتسبب فى أضرار عديدة.



ويقول الدكتور محمد حلمى استشارى التغذية العلاجية، إن اللبن الرايب يتم تحضيره من اللبن الحليب وهو آمن وصحى عندما يكون لونه طبيعي بدون أي بقع أو شوائب، ورائحته طيبة، وقوامه لزج أكثر من الحليب، لكن مازال سائلا، ومذاقه خالي من المرارة والطعم اللازع، ولكن هناك حالات ممنوع فيها تناول اللبن الرايب مثل:-



- تغير لونه، او وجود شوائب أو بقع به.

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- أصبح مثل الزبادي أو الجبن قطعة واحدة وليس حبيبات.-له رائحة نفاذة.- له مذاق مُر أو لازع.وأضاف “حلمى”، أن هذه الحالات التى ذكرناها بالأعلى تعنى أن اللبن الرايب فهذا يعني أنه فاسد، وقد يسبب نزلات معوية أو تسمم غذائي، ويجب التخلص منه تماما فى هذه الحالات المذكورة.القيمة الغذائية للبن الرايبوأوضح الدكتور محمد حلمى، أن اللبن الرايب له قيمة غذائية عالية ومهم للصحة، وذلك لأنه عبارة عن منجم بروبيوتك أى البكتيريا الصديقة بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن، كما أن نسبة البروتين به أعلى من الحليب لنفس الكمية، وهضمه أسهل من اللبن العادى.فوائد اللبن الرايبوتابع، أن اللبن الرايب مهم فى علاج العديد من الحالات النرضية، منها:-- مهم لحالات جرثومة المعدة.-يساعد فى علاج الإسهال المصاحب للعلاج بالمضادات الحيوية خاصة واسعة المدى.-مضاد لكل ماهو نشاط التهابي في الجسم.-يحسن من أعراض القولون العصبي، وحرقة المعدة، وارتجاع المرئ، والانتفاخ.-يحسن من معدلات الدهون النافعة في الجسم.-ينظم ضغط الدم ويعزز صحة القلب والشرايين.الكمية المسموح تناولها من اللبن الرايبوقال استشارى التغذية العلاجية، إنه رغم فوائده لا يجوز الإفراط فى تناوله فيكفى كوب متوسط يوميا، ولا يوجد اى موانع لإستخدامه حتى حالات انخفاض ضغط الدم، وحالات اضطرابات الجهاز المناعي مثل الايدز، والعلاج الطويل المدى بالكورتيزون، مثبطات المناعة، فهو مهم ومفيد لجميع الفئات.