لعمل السجق الإسكندرانى والمدخن والشرقي بطريقة مميزة

لعمل السجق الإسكندرانى والمدخن والشرقي
طريقة عمل السجق الاسكندرانى لا تحتاج الكثير من المجهود او المكونات وقد تحاول كل سيدة تقديم السجق الاسكندراني زي المحلات ونقدم لكم اليوم طريقة عمل السجق الإسكندراني المدخن وطريقة عمل السجق الشرقي
طريقة عمل السجق الاسكندراني زي المحلات
لاتحتاج طريقة عمل السجق الاسكندراني زي المحلات الي مجهود كبير حيث إنها طريقة سهلة وبسيطة يمكن تطبيقها في المنزل
السجق الاسكندراني زي المحلات
المكونات
نصف كيلو سجق.
3 حبات بصل .
4 حبات طماطم
2 حبة فلفل أخضر .
ملح.
فلفل أسود.
زيت.
3 ملاعق كاتشب.
طريقة عمل السجق الاسكندراني زى المحلات
يتم وضع مقلاة على النار، ويوضع بها القليل من الزيت، ثم السجق، والملح، والفلفل.
يقلب السجق جيداً لمدة ثلاث دقائق.
قطعي السجق إلى قطع بحجم عقلة الأصبع أو أكبر قليلاً. أو يترك علي مهو حسب الرغبة
أخرجي السجق من الزيت، وضعي في المقلاة البصل وقلبيه جيداً حتى يذبل.
أضيفي للبصل الفلفل الأخضر ، وقلبيهم معاً جيداً حتى يصبح لون البصر ذهبي.
أضيفي اليهم الطماطم المفرومة، واخلطيهم معاً.
ضعي السجق المحمر سابقاً مع المكونات السابق ذكرها، وأضيفي اليهم القليل من الملح والفلفل حسب الرغبة.
استمري في تقليب السجق مع البصل والفلفل لمدة خمس دقائق، ثم أضيفي الكاتشب اليهم، وكوب ماء صغير.
اتركي السجق على النار حتى ينضج تماماً.
يمكنك إضافة القليل من الفلفل الحار حسب الرغبة.
طريقة عمل السجق الاسكندرانى للشيف نجلاء
تثق الكثير من السيدات في طريقة عمل السجق الاسكندرانى للشيف نجلاء وهي من الطرق السهلة والبسيطة
مقادير السجق الاسكندرانى للشيف نجلاء
سجق بلدي.
بصل.
ثوم.
طماطم.
كزبرة خضراء.
ملح.
فلفل أسود.
فلفل حار.
فلفل ألوان.
مرق.
يقطع البصل شرائح، ويشوح في طاسة بها زيت على النار.
يوضع مكعب المرقة في الطاسة مع الملح والفلفل الأسود.
يضاف السجق البلدي.
يفرم الثوم ويضاف للسجق.
يقطع الفلفل الألوان شرائح ويضاف للسجق.
تضاف الطماطم بعد تقطيعها شرائح.
يقطع الفلفل الحار شارئح ويضاف للطاسة.
تضاف الكزبرة الخضراء مع التقليب المستمر حتى ينضج السجق.
طريقة عمل السجق الاسكندرانى للشيف علاء
لاتختلف طريقة عمل السجق الاسكندرانى للشيف علاء عن باقي الطرق ولكنها بها سر الصلصة التي لاتعرفها الكثير من السيدات
أولًا المكونات
سجق
طماطم
بصل مقطع قطع صغيرة
فلفل رومى مقطع قطع صغيرة
ملح
فلفل أسود
زيت
معلقتين صلصة مدوبين بكوب ماء
الطريقة
فى طاسة او مقلاة نضع القليل من الزيت يسخن ثم نضع السجق ونحمره على نار عالية على الجانبين ثم نضع البصل والفلفل والطماطم ونقلب حتى يزبل الخضار ثم نضع كوب الماء بالصلصة ورشة ملح وفلفل اسود ورشة شطة حسب الرغبة ونهدى النهار حتى ينضج ويتشرب معظم الصلصة وبالهنا والشفا.
السجق الاسكندراني
المكرونة بالسجق بطريقتين
الطريقة الاولى
المقادير
½ كيلو سجق مقطع مكعبات
½ كيلو مكرونة أي نوع أو فيونكة
¼ كيلو طماطم مقشرة ومفرومة ناعمًا
كوب (250 مل) كريمة طبخ
½ كوب ريحان طازج مفروم
بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مجروش
ملح وفلفل أسود
جبن بارميزان مبشور.
طريقة المكرونة بالسجق
اسلقي المكرونة في ماء مملح قليلًا، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء.
على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي السجق والفلفل الحار، وقلبيه حتى يتغير لونه.
أضيفي البصل والثوم والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 3 دقائق.
أضيفي الطماطم والريحان واتركي الخليط حتى يغلي، ثم اخفضي النار واتركي الصلصة تغلي لمدة 10 دقائق.
أضيفي الكريمة وقلبي لمدة 3 دقائق، حتى يغلي الخليط ويغلظ قليلًا.
أضيفي المكرونة وقلبي جيدًا، ثم ضعيها في أطباق التقديم وزينيها بالجبن.
مكرونة بالسجق
الطريقة التانية
ربع كيلو مكرونة سباجيتي
ربع كيلو سجق، مقطع شرائح
2 بصله، مفرومين ناعم
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
شطة اختياري
3 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم
#الخطوات
يسخن الزيت في قدر ثم يضاف البصل ويحمر على حرارة متوسطة.
يضاف السجق ويحمر قليلا ثم تضاف صلصة الطماطم مع 3/4 لتر من الماء وتترك حتى تغلي.
تضاف الاسباجتى مع الملح والشطة على القدر وتترك على نار هادئة 15 دقيقة مع التحريك من وقت لآخر.
ترفع الاسباجتى عن النار ثم تسكب وتقدم فورا.
ملحوظة
يمكن سلق المكرونة وعمل الصلصة مع السجق وخلطهم معا بالاخر
عمل السجق المدخن :
المقادير
نصف كيلو سجق
بصلة كبيرة
3 فصوص ثوم
3 وحدات فلفل رومى (ممكن يبقى مختلف الالوان اخضر , احمر , اصفر )
عدد 2 طماطم متوسطة الحجم
نص ملعقة ملح و نص ملعقة فلفل اسود و بهارات
سجق شرقي
طريقة التحضير
بنحمر السجق المدخن فى الزيت وبعد ما يتحمر
نتركه حتى يبرد قليلا ونقوم بعد ذلك بتقطيعه الى حلقات صغيرة
طريقة عمل السجق المدخن
يقطع فصوص الثوم وتحنر فى معلقة زيت او سمنة كبيرة
نقوم بوضع البصل المقطع الى حلقات ونقلبهم ولكن لا نتركه حتى يصفر البصل جاي تدبل البصلة ونقوم بوضع الفلفل المقطع الى حلقات صغيرة ايضا لمدة خمس دقائق ونضيف اليهم الطماطم تقطيعها الى قطع صغيرة
و نضع بعد ذلك نص ملعقة ملح ابيض ونص ملعقة فلفل اسود وبهارات ونضع السجق المقطع الى حلقات صغيرة بعد تحميره ونقلبه مع بعض ونغطيهم لمدة خمس دقائق حتي يندمج السجق مع باقى المكونات وبالهنا والشفا .
طريقة عمل السجق الشرقي من الاكلات البسيطة والذيذة والتي يعشقها الكثير واليكم طريقة عمل السجق الشرقي
مكونات طريقة عمل السجق الشرقي
قرن أو قرنين فلفل حار. حبة بصل. فصان من الثوم. حبة من الطماطم. كيلو أو كيلو ونصف سجق شرقي.
طريقة التحضير:
نضع مقلى الزيت على درجة حرارة متوسطة على النار. نضع فيها كيلو كمية السُجق المُراد طهيها مدة دقيقتين لا أكثر. نُطفئ النار ونُقطع السُجق إلى شرائح دائرية صغيرة. نُقطع حبة الطماطم إلى قطع صغيرة مُناسية. نُقطع البصل والفلفل.
نقشّر الثوم وتقطيعه ثم نهرسه مع القليل من الفلفل أو نُقطعه قطع رقيقة. نضع البصل المفروم في مقلى الزيت ثلاث دقائق فقط حتى يصبح لونه تماماً كاللون الأشقر الذهبي الفاتح. نضع الثوم على البصل وبعدها نُضيف الفلفل إليهم ونخلطهم مع بعض على النار. نضيف إليهم السجق ونخلطه مع البصل جيداً. نتركه على النار فترة مدتها 10 دقائق تقريباً وبعدها نضعه في طبق تقديم الطعام للأكل.
الطريقة المصرية لعمل السجق
المُكونات:
كيلو من السجق. ثلاث حبات من البصل المتوسط الحجم والمقطّع لشرائح. ثلاث حبات فلفل حلو (رومي) مفرومة إلى شرائح. رشة ملح ورشة فلفل أسمر. قليل من زيت نباتي. ثلاث ملاعق من الكاتشب.
طريقة التحضير:
نقطع السجق إلى عدد من الحلقات. نضع المقلاة على النار ونضع فيها القليل من الزيت وننتظر حتى يسخن الزيت. نضع السجق في المقلاة ونقلب حتى يحمر جيداً. نتبل السجق بالفلفل والملح ونضع عليه القليل من الماء. نضع البصل المفروم في مقلاة مع قليل من الزيت ونحمرهم جيداً. نضيف الفلفل الحلو المفروم والطماطم المفرومة إلى البصل على النار ونحرّك. نضيف المكونات إلى السجق على نار هادئة ونضع القليل من الكاتشب اليهم ثم نضع القليل من الماء ونتركه على النار لمدة ربع ساعة. نضع جميع المكونات في طبق التقديم على السفرة.
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