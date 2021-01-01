لعمل السجق الإسكندرانى والمدخن والشرقي بطريقة مميزة



لعمل السجق الإسكندرانى والمدخن والشرقي لعمل السجق الإسكندرانى والمدخن والشرقي



طريقة عمل السجق الاسكندرانى لا تحتاج الكثير من المجهود او المكونات وقد تحاول كل سيدة تقديم السجق الاسكندراني زي المحلات ونقدم لكم اليوم طريقة عمل السجق الإسكندراني المدخن وطريقة عمل السجق الشرقي





طريقة عمل السجق الاسكندراني زي المحلات

لاتحتاج طريقة عمل السجق الاسكندراني زي المحلات الي مجهود كبير حيث إنها طريقة سهلة وبسيطة يمكن تطبيقها في المنزل



السجق الاسكندراني زي المحلات

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المكوناتنصف كيلو سجق.3 حبات بصل .4 حبات طماطم2 حبة فلفل أخضر .ملح.فلفل أسود.زيت.3 ملاعق كاتشب.طريقة عمل السجق الاسكندراني زى المحلاتيتم وضع مقلاة على النار، ويوضع بها القليل من الزيت، ثم السجق، والملح، والفلفل.يقلب السجق جيداً لمدة ثلاث دقائق.قطعي السجق إلى قطع بحجم عقلة الأصبع أو أكبر قليلاً. أو يترك علي مهو حسب الرغبةأخرجي السجق من الزيت، وضعي في المقلاة البصل وقلبيه جيداً حتى يذبل.أضيفي للبصل الفلفل الأخضر ، وقلبيهم معاً جيداً حتى يصبح لون البصر ذهبي.أضيفي اليهم الطماطم المفرومة، واخلطيهم معاً.ضعي السجق المحمر سابقاً مع المكونات السابق ذكرها، وأضيفي اليهم القليل من الملح والفلفل حسب الرغبة.استمري في تقليب السجق مع البصل والفلفل لمدة خمس دقائق، ثم أضيفي الكاتشب اليهم، وكوب ماء صغير.اتركي السجق على النار حتى ينضج تماماً.يمكنك إضافة القليل من الفلفل الحار حسب الرغبة.طريقة عمل السجق الاسكندرانى للشيف نجلاءتثق الكثير من السيدات في طريقة عمل السجق الاسكندرانى للشيف نجلاء وهي من الطرق السهلة والبسيطةمقادير السجق الاسكندرانى للشيف نجلاءسجق بلدي.بصل.ثوم.طماطم.كزبرة خضراء.ملح.فلفل أسود.فلفل حار.فلفل ألوان.مرق.يقطع البصل شرائح، ويشوح في طاسة بها زيت على النار.يوضع مكعب المرقة في الطاسة مع الملح والفلفل الأسود.يضاف السجق البلدي.يفرم الثوم ويضاف للسجق.يقطع الفلفل الألوان شرائح ويضاف للسجق.تضاف الطماطم بعد تقطيعها شرائح.يقطع الفلفل الحار شارئح ويضاف للطاسة.تضاف الكزبرة الخضراء مع التقليب المستمر حتى ينضج السجق.طريقة عمل السجق الاسكندرانى للشيف علاءلاتختلف طريقة عمل السجق الاسكندرانى للشيف علاء عن باقي الطرق ولكنها بها سر الصلصة التي لاتعرفها الكثير من السيداتأولًا المكوناتسجقطماطمبصل مقطع قطع صغيرةفلفل رومى مقطع قطع صغيرةملحفلفل أسودزيتمعلقتين صلصة مدوبين بكوب ماءالطريقةفى طاسة او مقلاة نضع القليل من الزيت يسخن ثم نضع السجق ونحمره على نار عالية على الجانبين ثم نضع البصل والفلفل والطماطم ونقلب حتى يزبل الخضار ثم نضع كوب الماء بالصلصة ورشة ملح وفلفل اسود ورشة شطة حسب الرغبة ونهدى النهار حتى ينضج ويتشرب معظم الصلصة وبالهنا والشفا.السجق الاسكندرانيالمكرونة بالسجق بطريقتينالطريقة الاولىالمقادير½ كيلو سجق مقطع مكعبات½ كيلو مكرونة أي نوع أو فيونكة¼ كيلو طماطم مقشرة ومفرومة ناعمًاكوب (250 مل) كريمة طبخ½ كوب ريحان طازج مفرومبصلة كبيرة مفرومة ناعمًا2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار مجروشملح وفلفل أسودجبن بارميزان مبشور.طريقة المكرونة بالسجقاسلقي المكرونة في ماء مملح قليلًا، واتركيها حتى تنضج، ثم صفيها من الماء.على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي السجق والفلفل الحار، وقلبيه حتى يتغير لونه.أضيفي البصل والثوم والملح والفلفل الأسود، وقلبي لمدة 3 دقائق.أضيفي الطماطم والريحان واتركي الخليط حتى يغلي، ثم اخفضي النار واتركي الصلصة تغلي لمدة 10 دقائق.أضيفي الكريمة وقلبي لمدة 3 دقائق، حتى يغلي الخليط ويغلظ قليلًا.أضيفي المكرونة وقلبي جيدًا، ثم ضعيها في أطباق التقديم وزينيها بالجبن.مكرونة بالسجقالطريقة التانيةربع كيلو مكرونة سباجيتيربع كيلو سجق، مقطع شرائح2 بصله، مفرومين ناعم2 ملعقة كبيرة زيت نباتيشطة اختياري3 ملعقة كبيرة صلصة الطماطم#الخطواتيسخن الزيت في قدر ثم يضاف البصل ويحمر على حرارة متوسطة.يضاف السجق ويحمر قليلا ثم تضاف صلصة الطماطم مع 3/4 لتر من الماء وتترك حتى تغلي.تضاف الاسباجتى مع الملح والشطة على القدر وتترك على نار هادئة 15 دقيقة مع التحريك من وقت لآخر.ترفع الاسباجتى عن النار ثم تسكب وتقدم فورا.ملحوظةيمكن سلق المكرونة وعمل الصلصة مع السجق وخلطهم معا بالاخرعمل السجق المدخن :المقاديرنصف كيلو سجقبصلة كبيرة3 فصوص ثوم3 وحدات فلفل رومى (ممكن يبقى مختلف الالوان اخضر , احمر , اصفر )عدد 2 طماطم متوسطة الحجمنص ملعقة ملح و نص ملعقة فلفل اسود و بهاراتسجق شرقيطريقة التحضيربنحمر السجق المدخن فى الزيت وبعد ما يتحمرنتركه حتى يبرد قليلا ونقوم بعد ذلك بتقطيعه الى حلقات صغيرةطريقة عمل السجق المدخنيقطع فصوص الثوم وتحنر فى معلقة زيت او سمنة كبيرةنقوم بوضع البصل المقطع الى حلقات ونقلبهم ولكن لا نتركه حتى يصفر البصل جاي تدبل البصلة ونقوم بوضع الفلفل المقطع الى حلقات صغيرة ايضا لمدة خمس دقائق ونضيف اليهم الطماطم تقطيعها الى قطع صغيرةو نضع بعد ذلك نص ملعقة ملح ابيض ونص ملعقة فلفل اسود وبهارات ونضع السجق المقطع الى حلقات صغيرة بعد تحميره ونقلبه مع بعض ونغطيهم لمدة خمس دقائق حتي يندمج السجق مع باقى المكونات وبالهنا والشفا .طريقة عمل السجق الشرقي من الاكلات البسيطة والذيذة والتي يعشقها الكثير واليكم طريقة عمل السجق الشرقيمكونات طريقة عمل السجق الشرقيقرن أو قرنين فلفل حار. حبة بصل. فصان من الثوم. حبة من الطماطم. كيلو أو كيلو ونصف سجق شرقي.طريقة التحضير:نضع مقلى الزيت على درجة حرارة متوسطة على النار. نضع فيها كيلو كمية السُجق المُراد طهيها مدة دقيقتين لا أكثر. نُطفئ النار ونُقطع السُجق إلى شرائح دائرية صغيرة. نُقطع حبة الطماطم إلى قطع صغيرة مُناسية. نُقطع البصل والفلفل.نقشّر الثوم وتقطيعه ثم نهرسه مع القليل من الفلفل أو نُقطعه قطع رقيقة. نضع البصل المفروم في مقلى الزيت ثلاث دقائق فقط حتى يصبح لونه تماماً كاللون الأشقر الذهبي الفاتح. نضع الثوم على البصل وبعدها نُضيف الفلفل إليهم ونخلطهم مع بعض على النار. نضيف إليهم السجق ونخلطه مع البصل جيداً. نتركه على النار فترة مدتها 10 دقائق تقريباً وبعدها نضعه في طبق تقديم الطعام للأكل.الطريقة المصرية لعمل السجقالمُكونات:كيلو من السجق. ثلاث حبات من البصل المتوسط الحجم والمقطّع لشرائح. ثلاث حبات فلفل حلو (رومي) مفرومة إلى شرائح. رشة ملح ورشة فلفل أسمر. قليل من زيت نباتي. ثلاث ملاعق من الكاتشب.طريقة التحضير:نقطع السجق إلى عدد من الحلقات. نضع المقلاة على النار ونضع فيها القليل من الزيت وننتظر حتى يسخن الزيت. نضع السجق في المقلاة ونقلب حتى يحمر جيداً. نتبل السجق بالفلفل والملح ونضع عليه القليل من الماء. نضع البصل المفروم في مقلاة مع قليل من الزيت ونحمرهم جيداً. نضيف الفلفل الحلو المفروم والطماطم المفرومة إلى البصل على النار ونحرّك. نضيف المكونات إلى السجق على نار هادئة ونضع القليل من الكاتشب اليهم ثم نضع القليل من الماء ونتركه على النار لمدة ربع ساعة. نضع جميع المكونات في طبق التقديم على السفرة.