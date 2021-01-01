نصائح للحفاظ على البصر مع تقدم العمر

..



نصائح للحفاظ على البصر نصائح للحفاظ على البصر



فقدان البصر ليس جزءً طبيعيًا من الشيخوخة، فمن الضروري حماية رؤيتنا، حتى لو كنت تتمتع بصحة جيدة، حيث من الطبيعي أن نشهد تغيرات في الرؤية مع تقدمنا ??في السن، مثل صعوبة تمييز الألوان والقرب أو بعد النظر.



نصائح للحفاظ على البصر

يوجد خطوات يمكنك اتخاذها للحفاظ على صحة عينيك قدر الإمكان وللمساعدة في منع فقدان البصر في وقت لاحق من الحياة.



1- تناول نظام غذائي متوازن

قد يعجبك أيضا...

اختاري الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ، مثل فيتامينات A و C، كجزء من نظامك الغذائي الصحي، مثل الخضروات الورقية والأسماك، تحتوي العديد من الأطعمة، وخاصة الأسماك الدهنية مثل السلمون، على أحماض أوميغا 3 الدهنية الأساسية التي تعتبر مهمة لصحة البقعة، وهي جزء من العين المسؤول عن الرؤية المركزية.2- النوم جيداعندما تحصلي على قسط كافٍ من النوم، ستلاحظ فرقًا، ستبدو رائعًا وستؤدي بشكل جيد في المنزل أو في العمل، والنوم الجيد سيساعد على صحة عينيك، للنوم الجيد ليلاً أيضًا العديد من المزايا، بما في ذلك حقيقة أنه يعزز النمو ويقوي جهاز المناعة لدينا.3- ارتداء النظارات الشمسية دائماأفضل طريقة للحفاظ على صحة عينيك هي ارتداء النظارات الشمسية التي تحمي عينيك من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وتزداد احتمالية الإصابة بإعتام عدسة العين إذا تعرضت للكثير من الأشعة فوق البنفسجية.4- تجنب ملامسة العيون غير الضروريةتعيش العديد من الجراثيم والبكتيريا على يديك ويمكن أن تدخل في عينيك مسببة التهابات مثل التهاب الملتحمة الجرثومي، إحدى الطرق التي يصاب بها الناس بجراثيم فيروس الزكام هي فرك أعينهم.