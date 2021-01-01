سبب هجرة الأطباء من مصر.. الرئيس السيسي يوضح

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هجرة الكثير من الأطباء في الفترة الأخيرة من مصر، موضحا أن الرواتب التي يحصلون عليها في مصر لا تناسبهم.
وقال الرئيس المصري: "الناس بتسبنا علشان فرصة عمل في حتة تانية علشان يعيش.. الأطباء اللي بيمشوا.. هو أنا بديله مرتب كويس ولا مش عاوز أديله مرتب كويس؟ أنا مش قادر أديله مرتب كويس".
وأضاف: "المدرس اللي بتتكلموا عليه.. أنا مش قادر أديله مرتب كويس، وبالتالي نتكلم على جامعات حاسبات وكلية هندسة حاسبات وعشرات الألوف اللي اتخرجوا، لما نعمل الامتحانات بنظم حوكمة علشان أخلي الطالب متميز وقادر على العمل.. الطالب بيقول هتعلمونا بالأيباد؟ والإعلام يتناوله وحد آخر يتناوله علشان ميحصلش!.. هتفضل في دائرة المستوى كبيرة وهيفضل مستواك كده".
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