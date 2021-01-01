فيديو .. قافلة عسكرية روسية تتعرض لضربة جوية أوكرانية

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صورة الخبر: ضربة جوية أوكرانية
ضربة جوية أوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية فيديو لضربة جوية، قالت إنها استهدفت قافلة عسكرية روسية، وحققت بها إصابة مباشرة.

وأرفقت وزارة الدفاع الأوكرانية الفيديو بتعليق جاء فيه: "ضربة قوية لآليات روسية في منطقة زهيتومير".

وأضاف المنشور في صفحة وزارة الدفاع على "تويتر": "لن تحظوا بالسلام على أرضنا".

والأحد قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إنها نحو 4300 جندي روسي قتلوا وأصيبوا في الغزو الذي بدأته موسكو، الخميس، مشيرة إلى أن الجيش الأوكراني أسقط ودمر عشرات الطائرات والمركبات الروسية.
وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجنود الروس في تسجيل مصور، قائلا: "انقذوا أرواحكم وارحلوا"، حسبما نقلت "رويترز".

وأكدت الأمم المتحدة أنها سجلت مقتل 102 مدني أوكراني على الأقل، من بينهم 7 أطفال، وإصابة 304 آخرين، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ونبهت إلى أن الحصيلة الحقيقية "أعلى بكثير".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في افتتاح جلسة المجلس: "قتل معظم هؤلاء المدنيين بأسلحة متفجرة واسعة النطاق، خصوصا بنيران المدفعية الثقيلة وقذائف متنوعة والغارات الجوية. أخشى أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير"، وفقما نقلت "فرانس برس".

المصدر: وكالات - أبوظبي

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