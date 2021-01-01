لبشرة شبابية ومتوهجة.. خليط الكزبرة مع الليمون



خليط الكزبرة مع الليمون خليط الكزبرة مع الليمون



تشكو السيدات بعد سن الثلاثين بعدم توهج البشرة وقد يكون السبب الرئيسي وراء عدم توهج اليشرة هو خلايا الجلد الميتة.



عندما تتراكم خلايا الجلد الميتة على الطبقة الخارجية من الجلد ، فإنها تجعل البشرة تبدو جافة ، شاحبة ، باهتة ويمكن أن تسد مسامك. سيعطيك عصير الليمون والكزبرة توهجًا طبيعيًا على وجهك.



كيف يساعد الليمون والكزبرة؟

حيث ان الكزبرة غنية جدًا بحمض الفوليك ومضادات الأكسدة وفيتامين ج وبيتا كاروتين. يبيض البشرة ويمكن أن يزيل اسمرار الجلد. إنه علاج منزلي ممتاز للبثور وحب الشباب والرؤوس السوداء والبقع الجلدية الباهتة. كما أن لها خصائص مضادة للشيخوخة والتجاعيد.

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يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد في الحفاظ على بشرة ناعمة. كما أنه يساعد في علاج مشاكل الجلد مثل التهاب الجلد والجدري. الكزبرة عشب معطر غني بمضادات الأكسدة وله العديد من الفوائد الصحية. قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم ومحاربة الالتهابات وتعزيز الجلد وصحة الجهاز الهضمي. يمكنك بسهولة إضافة بذور الكزبرة أو أوراقها إلى نظامك الغذائي.يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي والألياف القابلة للذوبان والمركبات النباتية التي تمنحهم عددًا من الفوائد الصحية. يساعد الليمون على إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وفقر الدم وحصى الكلى والسرطان. يحتوي عصير الليمون بشكل طبيعي على فيتامين C ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل تلف الجلد ومنع الشيخوخة المبكرة. نظرًا لارتفاع مستويات الأس الهيدروجيني ، يمكن أن يقلل الليمون الزيت على بشرة الوجه ويقلل الالتهاب. يمكننا استخدام عصير الليمون لتفتيح البشرة وإشراقها . هذا يعني أن الليمون يمكن يستخدم لعلاج اضرار حب الشباب والبقع الداكنة وفرط التصبغ. يعمل فيتامين سي الموجود في عصير الليمون على تفتيح البشرة عن طريق تقليل الميلانين. الميلانين هو صبغة تمنح بشرتك وعينيك وشعرك لونها الأسود.طريقة تحضير مشروب الكزبرة والليمونخذ بعض أوراق الكزبرة الطازجةالماء حسب احتياجاتكملعقة كبيرة مليئة بعصير الليمونطريقةتُضاف أوراق الكزبرة الطازجة في الخلاط أو الخلاط ، والماء حسب الحاجة ، وعصير الليمون.امزجها بسلاسة لمدة دقيقة إلى دقيقتين.يمكنك أيضًا إضافة بعض الملح حسب الرغبةاشربه على معدة فارغة وشاهد النتائج.