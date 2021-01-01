لمواجهة زواج القاصرات..غرامة وحبس 5 سنوات



لمواجهة زواج القاصرات لمواجهة زواج القاصرات

" زواج القاصرات "أحد أكثر الجرائم المروعة التى ترتكب بحق فتيات قاصرات قبل بلوغهن السن القانونى ،لتتتعالى الصرخات فى الآونة الأخيرة بضرورة إيجاد حلول جذرية و رادعة لهذه لقضية ، الأمر الذى يتطلب معه وضع ضوابط صارمة لاسئصالها من جذورها إلى جانب التوعية بخطورتها .



وتعتبر قضية “ الزواج المبكر ” ليست وليدة اللحظة وإنما تُعتبر محافظات الصعيد والأرياف من أكثر المناطق انتشارًا، يرجع ذلك إلى العادات والتقاليد الخاطئة الموروثة، حيث أن الأهل يزوجون فتياتهم فى مرحلة مبكرة من عمرهن ، غير مبالين بحقوقهن، ولا يعلمون أنهم بذلك يسلبن طفولتهن و ممارسة حقهن فى الحياة.





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السيسي يوجه بسرعة إصدار قانون مستقل لمنع زواج القاصراتفى سياق متصل، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية بضرورة قيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات ، حيث أكد الرئيس السيسي أهمية احترام حقوق المرأة ومكتسباتها، وإعطائها الحق الكامل فى الحياة.القومى للمرأة: فى طريقنا لإصدار قانون لمنع زواج الأطفالمن جانبه قالت مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مخصصات المرأة فى خطة تنمية المرأة يصل إلى 2.9 مليار جنيه، ومؤخراً فى عام 2021 تم إطلاق برنامج حياة كريمة الذى يهدف إلى تعزيز البنية التحتية ويشمل برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى وهو أكبر برنامج تنموى فى مصر وحول العالم يتضمن المرأة والتخطيط.وأشارت إلى أنه على الرغم أن قانون الأحوال الشخصية مازالت تحت الإعداد لأن هناك العديد من التعديلات التى أقرت ولها علاقات فى العديد من مسائل الأحوال الشخصية وأيضاً قوانين نأمل فى إصدارها مثل قانون منع زواج الأطفال وتعيز منع زواج القاصرات.أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكرأرجع عدد من نواب البرلمان سبب استشراء هذه الظاهرة بشكل شرس إلى الأمية، موضحين أن المحافظات التي تكثر فيها الأمية يكون زواج القاصرات بها منتشرا، حيث إن التعليم سبب رئيسي في القضاء على هذه الظاهرة.وأكدو أن انتشار هذه الظاهرة يعود إلى ثقافة بعض الفئات داخل المجتمع في ظل غياب الدور التوعوى بخطورة الزواج المبكر على القاصرات صحيًا ونفسيًا وجسديًا، مشيرين إلى وجود عقوبات على المأذون والوالي ستكون رادعة قوية للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.تحركات البرلمان لمواجهة الزواج المبكروتحقيقا لذلك، اعتزم عدد من نائبات البرلمان على التقدم بمشروعات قوانين لتغليظ عقوبة زواج الأطفال “ زواج القاصرات ” لتشمل كلا من الأب أو ولي الأمر، وكذا المأذونيين المشاركين في هذا الزواج، للتصدي لهذه الظاهرة التي تنتهك آدمية الأطفال خصوصا، كما أن هذه المشروعات تأتي في التوقيت الصحيح ، لاسيما مع التزامن لتنظيم حوار مجتمعي بشأن مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد .و أعلنت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون بشأن منع زواج الأطفال الأقل من 18 عاما.وأشارت “ الهواري” إلى أن مشروع القانون الجديد يعاقب كل من زوج أو شارك أو حرض على زواج الأطفال الأقل من 18 عاما، بالسجن والغرامة معا،مؤكدة أنه يتضمن أيضا عقوبات رادعة للمأذون تصل للفصل من الخدمة.وأكدت عضو تشريعية النواب، أن اللجنة بصدد مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية وحزمة أخرى من مشاريع القوانين منها حرية التميز وغيرها.تغليظ عقوبة زواج القاصراتمن جانبه، أعلنت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بـمجلس النواب، عن تقدمها بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات .تجريم الدستور زواج الاطفال لمن دون سن الـ 18أوضحت" عبد الحليم" خلال تصريحاتها لـ" صدى البلد" أن القانون جاء محددا للسن القانوني المناسب للزواج، كما أن الدستور جرم زواج القاصرات، دون سن الـ 18 عاما، هذا و بالإضافة إلى الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والتي نصت على أنه «لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية» أى بمنع الزواج لمن هو دون الـ 18 عاماً.5 سنوات حبس وغرامة 500 ألف جنيهوأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون الجديد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه كل من أبدى سواء أكان مأذونا أو زوجا أو حتى شهود أو وصى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمأذون والشهودكما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل على مائة ألف جنية كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون.عقوبة زواج القاصراتنصت المادة رقم 227 فقرة 1 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقًا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق"، بحيث يتم اعتبار السن من البيانات الجوهرية وتشديد العقوبة بالسجن على المأذونين ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية وهل يمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة، حيث يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفى ثم التصادق على الزواج بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا – الكلام لـ"الجعفرى".نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، والذى يضاعف العقوبة إذا ما وقعت الجريمة على طفل، على أنه: "يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.و يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أى أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية".