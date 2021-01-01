شاهد .. تصريحات الرئيس اليسسي في مؤتمر المشروع القومي لتننمية الأسرة

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صورة الخبر: الرئيس اليسسي
الرئيس اليسسي

قال الرئيس السيسى، إن محاربة الفقر والجهل والتخلف محتاجين نحط ايدنا فى أيد بعض علشان نحط عكس هذه الكلمات، وهذا لن يتحقق إلا أن وضعنا هذا المشروع فى أولوياتنا للتغيير من واقعنا في كل شيء

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته المذاعة اليوم، :" انتوا لو بتتكلموا عن الاستقرار الحقيقي فهو رضا المجتمع ومش الدولة المسئولة عنه ولكن كلنا محتاجين نتحرك علشان نخلى بالنا أن العدد بتاعنا لما يزيد ملوش شغل وزراعة وغيرها يبقى انت جايب اولادك ليه علشان تعذبهم.. ياريت نشتغل فى التنمية والعمل فى كل المجالات بلا نوم ولا راحة لو عايزين تخلوا بلدكم فى مكانة حقيقية على خريطة العالم".

المصدر: elbalad

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