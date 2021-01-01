مواصفات كيبورد الألعاب HyperX Alloy Elite 2



HyperX Alloy Elite 2 HyperX Alloy Elite 2

قبل ثلاثة أعوام من الآن، لم تكن لوحات المفاتيح الميكانيكية للألعاب شائعة لدرجة اعتبارها جزءًا أساسيًا في تجميعة الـ PC Gaming حيث كان اقتناؤها أمر اختياري يعود لتفضيلات المستخدم، ولكن مع دخولها مراحل تطور مكثفة لإثبات تفوقها في تحسين تجربة اللعب مقارنًة باللوحات العادية (Membrane) أصبحت لوحات المفاتيح الميكانيكية حاليًا لا تفارق مكاتب الكمبيوتر الخاصة باللاعبين. فكرة أن تكون "جيمر" أصلًا ولا تستخدم Mechanical Keyboard تبدو شبيهة بفكرة ان يكون لديك إنترنت ولا تستخدم "جوجل"!



لذا، وفي حال كنت تنوي شراء لوحة مفاتيح ميكانيكية فاليوم سنقوم بمراجعة لوحة Alloy Elite 2 التي تعُد بسهولة واحدة من أفضل لوحات المفاتيح الميكانيكية الموجودة في السوق في الوقت الحالي، والمصنعة من قبل الشركة الشهيرة HyperX التي كانت تابعة لشركة Kingston Technology قبل أن تستحوذ عليها HP في فبراير 2021. فهل HyperX Alloy Elite 2 تقدم حقًا تجرّبة مميزة تجعلها تستحق الشراء؟



التغليف ومحتويات الصندوق

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بالنظر للتغليف، لا يوجد شيء مميز هنا، حيث تأتي HyperX Alloy Elite 2 في صندوق قوي، بعد فتح الصندوق لن تجد سوى لوحة المفاتيح نفسها مغلفة بشكل جيد في غلاف بلاستيكي ومعها دليل المستخدم. على مستوى الملحقات، فمع الأسف لم تضف HyperX أية ملحقات في الصندوق مثل أزرار إضافية يمُكن استبدالها بأزرار WASD أو أزرار الأسهم، بالنظر إلى كونها كيبورد ألعاب. وحتى لا يوجد أداة Keycap Puller التي تُساعد على فك الأزرار لغرض التنظيف. هذا الأمر مُحبط إلى حد ما خاصًة وأنها لوحة لا تنتمي إلى الفئة الاقتصادية أو المتوسطة حتى. لكن على أي حال يمكن طلب هذه الملحقات من HyperX عند الحاجة.وبمعزل عن محتويات الصندوق، تأتي HyperX Alloy Elite 2 بكابل USB عالي الجودة لكنه غير قابل للفصل وهو كابل ثنائي أيضًا، أي ستحتاج إلى منفذين USB في الكمبيوتر لتوصيل الكيبورد؛ أحدهم خاص بتوصيل الكيبورد نفسها والآخر خاص بمنفذ USB Passthrough الموجود في الجهة الخلفية على اللوحة والذي يعمل كـ Hub لتوصيل جهازك بسهولة بحكم أنه أقرب إليك من منافذ اللوحة الأم فتستطيع إستخدامه لشحن هاتفك أو نقل بيانات من فلاشة، لذا فتعتبر إضافة جيدة للوحة. الآن دعونا نتعمق أكثر.مميزات اللوحة HyperX Alloy Elite 2كما هو واضح اسم اللوحة، Alloy Elite 2 هي في الواقع نسخة محسّنة من الإصدار الذي قدمته الشركة HyperX Alloy Elite قبل أكثر من عامين والذي كان يعتمد على استخدام المفاتيح الميكانيكية، أو كما تُعرف بالـ "سويتشات" من نوعية Cherry MX وبالرغم من أنها السويتشات الأشهر والمُفضلة بالنسبة للاعبين، إلا إن شركة HyperX قررت عدم اعتمادها في النسخة الجديدة Alloy Elite 2 حيث استخدمت فيها سويتشات من صنعها والتي تُطلق عليها "HyperX Red" ومن مميزاتها انها سويتشات مرنة جدًا وأكثر هدوءًا.لكن السبب الرئيسي الذي يجعل مفاتيح HyperX Red المستخدمة في لوحة Alloy Elite 2 جذابة إلى حدٍ بعيد هو كونها تتفوق على Cherry MX من ناحية العُمر الافتراضي وأيضاً سرعة الاستجابة حيث ان المفاتيح في Alloy Elite 2 مصنفة بدورة ضغط تصل الى 80 مليون ضغطة، وذلك مقابل 50 مليون فى مفاتيح Cherry MX كما ان لديها مسافة تشغيل تقدر بـ 1.8 ملم، ومسافة التشغيل هنا يقصد بها المسافة التي يحتاجها المفتاح حتى يتم تسجيل النقرة.بشكل عام ستمنحك سويتشات HyperX Red الأداء والموثوقية والأسلوب الذي تبحث عنه سواء عند الكتابة أو الحركة السريعة داخل الألعاب، وبشكل شبه مؤكد أنك ستندهش من حساسية الاستجابة في لوحة Alloy Elite 2 مع كل ضغطة لدرجة تمنعك من التوقف عن استخدامها تحت أي ظرف. وفي حال كنت تعودت على استخدام مفاتيح ميكانيكية من نوع آخر، فلن يستغرق الأمر منك فترة طويلة حتى تتعود على مفاتيح HyperX Red مع الاستخدام اليومي.لكن التغيير في Alloy Elite 2 لا يتوقف عند استبدال السويتشات حيث أتت هذه النسخة الجديدة بتحسينات وإضافات مغرية أخرى. ففي الجزء العلوي للوحة تجد مفاتيح التحكم في الوسائط، وعلى عكس المتوقع، فهذه المفاتيح معدنية ومضيئة وتتكون من ثلاثة أزرار للتحكم في الموسيقى/الفيديو بالإضافة إلى زر رابع لكتم الصوت، وعجلة تمرير كبيرة لضبط مستوى الصوت عن طريق اللمس وهو شيء أعجبني للغاية حيث يسهل بشكل كبير التنقل بين مستويات الصوت المختلفة.هناك الكثير من الوظائف الإضافية الأخرى في الجزء العلوي سوف نتطرق لها لاحقًا، وفي حين أنها لم تختلف بشكل كبير عن النسخة الأولى من اللوحة، لكن يظل الاحتفاظ بوجودها أمر مهم ويستحق الذكر. ومع ذلك، فالاختلاف البارز هو فقدان مسند لراحة المعصم Wrist Rest والذي كان يرافق الإصدار السابق من اللوحة، مما قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق في جلسات اللعب الطويلة.اخيرًا، من بين المميزات الهامة في هذه الـ Alloy Elite 2 انها تأتي مع خاصية N-Key Rollover والتي تجعلها قادرة على تسجيل جميع ضغطات المفاتيح بغض النظر عن عدد الأزرار التي يتم الضغط عليها في وقت واحد، أي مهما كان عدد المفاتيح التي تضغط عليها في كل مرة، فإن اللوحة تستجيب لكل ضغطة بدقة دون تداخل أو تأخر. في الألعاب التي تتطلب الضغط على عدد كبير من الأزرار في آن واحد ستجد هذه الخاصية مفيدة بشكل كبير.بالإضافة لذلك، تتضمن الكيبورد وضع الـ Game Mode الذي يُساعدك في عدم إغلاق اللعبة بشكل مُفاجئ نتيجة الضغط على Alt+F4 أو Alt+Tab أو زر Win وبالتالي تضمن عدم تشتتك أو خروج اللعبة بسبب الضغط الخاطئ على هذه الاختصارات.تصميم اللوحة HyperX Alloy Elite 2كل ما سبق في كفة، وتصميم HyperX Alloy Elite 2 في كفة أخرى ! فنحن نتحدث هنا عن أهم جزء في اللوحة ألا وهو إضاءة الـ RGB. من المستحيل أن تنظر إلى لوحة المفاتيح هذه دون ملاحظة إضاءة RGB الساطعة من كل مفتاح. سطح اللوحة بالكامل يتزين بألوان الـ RGB ولن أكون مبالغًا في قولي ان Alloy Elite 2 تقدم أقوى سطوع لإضاءة RGB عن أي لوحة أخرى، وبسبب هذا التصميم، إذا استخدمت اللوحة في مكان خافت الإضاءة فستلاحظ على الفور انعكاس أنور الـ RGB لمفاتيح الكيبورد على الحائط الذي أمامك بسبب شدة سطوعها.والسبب الرئيسي وراء تفوق الإضاءة إلى هذا الحد هو التصميم الذكي لأغطية المفاتيح من ابتكار HyperX والذي أطلقت عليه اسم "Hyperx Pudding ABS". هذا التصميم يجعل النصف السفلي من غطاء المفاتيح – المصنوعة من مادة ABS – شبه شفاف مما يسمح بمرور كمية أكبر من الإضاءة وتوزيعها عبر سطح اللوحة، بينما الجزء العلوي يكون مطلي باللون الأسود لرؤية أفضل. وبشكل عام، حتى لحظة كتابة هذه المراجعة، Alloy Elite 2 هي أجمل جيمنج كيبورد بدون شك.وبالإضافة إلى كون المفاتيح مصنوعة من مادة ABS المقاومة للتآكل والاحتكاك، ستلاحظ أن السطح لعلوي لكل مفتاح ليس مسطحًا كما في اللوحات الميكانيكية الأخرى بل به إنحناء بسيط لجعل ملمس كل مفتاح مميز بالإضافة إلى التنقل بسرعة من مفتاح لآخر أثناء الكتابة.ويحتوي الجزء العلوي من تصميم لوحة Alloy Elite 2 على خط مضيء بالعرض الكامل للفصل بين المفاتيح الأساسية والمفاتيح الوظيفية مثل مفاتيح التحكم في الوسائط، والتي أشرنا إليها من قبل بالإضافة لثلاثة أزرار: الأول للتحكم في مستوى أنوار الـ RGB حيث كل ضغطة تنتقل من مستوى لآخر من بين 5 مستويات، والثاني للتبديل بين أنماط الإضاءة المُعدة مسبقًا، والثالث لتفعيل الـ Game Mode. كما يوجد بجوار شعار HyperX أعلى مفاتيح الأرقام ثلاثة مصابيح للإشارة إلى الأنماط المفعلة.نعم! مفاتيح الأرقام، لم نخطئ هنا، حيث أن الـ Alloy Elite 2 هي لوحة مفاتيح بالحجم الكامل وبها مفاتيح Numpad العشرة وهو أمر مهم جدًا بالنسبة للاعبين الذي اعتادوا على تواجد الـ Numpad.النقطة الأخيرة بخصوص التصميم هي الصلابة. البناء المتين لـ Alloy Elite 2 هو شيء لا يمكن تغاضي النظر عنه حيث تأتي اللوحة بهيكل مصنوع من الفولاذ الصلب مع جانب سفلي من بلاستيك ذو جودة عالية وبالتالي ستلاحظ ان اللوحة تظل مستقرًة وثابتة عند ضغطات المفاتيح السريعة. اللوحة تحتوي أيضًا على جوانب مطاطية بالأسفل تساعد على منع الانزلاق وضمان ثبات اللوحة أثناء اللعب. أما أقدام الـ Alloy Elite 2 فهي مرنة للغاية حيث ان اثنان منهم قابلان للإمالة من بين ثلاثة مستويات.وبسبب هيكلها المتين، تزن اللوحة أكثر من 1.5 كيلو وهو وزن يعتبر طبيعي بالنسبة للوحة ذو إطار فولاذي بالحجم الكامل. لكن في الوقت نفسه هذا يضحي بسهولة الاستخدام فقد تجد صعوبة في أخذها معك أثناء التنقل. لذا فإن الكيبورد لا تستهدف اللاعبين الذين يحبون التنقل كثيرًا، الهيكل الفولاذي الصلب يجعلها تحتفظ بمكانها على المكتب حتى يحين موعد تغييرها! او ربما عندما تريد تنظيفها حيث أن سطح الكيبورد جذاب للأتربة والغبار بشكل ملحوظ.الدعم البرمجي وبرنامج HyperX NGENUITYعادًة ما تقدم الشركات المصنعة للأجهزة الطرفية عالية الجودة برنامجًا للتحكم في خصائص الجهاز وضبطه حسب التفضيلات الشخصية للمستخدم. في حالتنا هنا، تقدم شركة HyperX برنامج HyperX NGENUITY وبالطبع فهو يدعم لوحة مفاتيح Alloy Elite 2 وبالتالي من الضروري تنزيله عبر متجر مايكروسوفت للحصول على أفضل تجربة ممكنة.من خلال HGENUITY يمكنك بسهولة إعادة برمجة أزرار الكيبورد بالكامل بحيث يمكن تنفيذ اختصارات الويندوز بسرعة، أو تخصيص أزرار الماكرو لاستخدامها في جلسات الألعاب. هذا بالإضافة طبعًا للتحكم في الإضاءة كما شئت. إذ يأتي البرنامج مع مكتبة من الإعدادات مُعدة مسبقًا، اللوحة تأتي مع ذاكرة تخزين داخلية يُمكن حفظ عليه حتى 3 أنماط كحدٍ أقصى للإضاءة، وبالتالي يُمكنك استخدام إعدادات الإضاءة بشكل منفصل في أي جهاز تقوم بتوصيل اللوحة به إذا كنت قد قمت بحفظها مسبقاً بالطبع.أخيرًا، يمكنك من خلال البرنامج تفعيل خاصية تدعى GameLink والتي تسمح لك باختيار أي لعبة مُثبتة على الكمبيوتر وتعيين لون إضاءة معين يُضئ الكيبورد به عند فتح اللعبة، فببساطة أنت تقوم بإنشاء "بروفايل" خاص لكلٍ من ألعابك المفضلة.بشكل عام، يوفر HyperX NGENUITY دعم برمجي بكل تأكيد ستحتاجه للاستفادة من قدرات اللوحة بأقصى ما يمكن، ولو أنه بحاجة لبعض الإضافات والتصميم الجيد، لكن يظل برنامج ممتاز ويقوم بدوره ويعُد ميزة مهمة في كيبورد Alloy Elite 2.الأداء والتقييم النهائي للوحة HyperX Alloy Elite 2تؤدي لوحة HyperX Alloy Elite 2 أداءً جيدًا في بيئة الاستخدام اليومي، تمامًا كما هو متوقع، فهي لوحة ميكانيكية مميزة للألعاب والكتابة على حدٍ سواء. وفيما يخص سرعة الاستجابة لسويشتات HyperX Red فهو يُترجم على الواقع بالشكل المطلوب حيث نلاحظ بسهولة الإحساس السلس للضغطات وسرعة الاستجابة وأيضًا الصوت الهادئ للوحة، مما يعني أن التعود عليها سيكون أمرًا سهلًا في حال كنت تستخدم لوحات الـ Cherry MX. وبفضل دعم اللوحة بميزة الـ Anti-Ghosting فمن النادر حدوث إعاقة في الاستجابة أو الضغط علي عدة مفاتيح في نفس الوقت حيث تعمل بشكل جيد للغاية.نظام الإضاءة الـ RGB في هذه اللوحة أيضًا مميز للغاية بفضل أغطية المفاتيح Hyperx Pudding ABS شبه شفافة من الأسفل والذي يجعلها بسهولة واحدة من أفضل الإضاءات التي شاهدتها مع أي لوحة مفاتيح ميكانيكية أو حتى عادية قمت بتجربتها سابقاً.ولكن لعل من أهم وأبرز عيوب Alloy Elite 2 انها تأتي باللغة الإنجليزية فقط، على الأقل النسخة التي نقوم بمراجعتها وغالبًا لا تتوفر باللغة العربية بشكل رسمي من HyperX وهو أمر مُحبط. لكن بالطبع بالنسبة لشخص تعود على الكتابة فهي ليست بمشكلة كبيرة لأن الازرار محفوظ أماكنها على اللوحة. ومع ذلك تظل من ضمن الأشياء التي تمنيت وجودها في اللوحة لتُصبح مثالية من جميع الجوانب.على أي حال، هناك الكثير من الأشياء الجيدة في لوحة Alloy Elite 2 فدعونا لا ننسى جودة التصنيع المدهشة لهذه اللوحة فهي تأتي بهيكل صلب ومتين بفضل الإطار المعدني كذلك أعجبتني فكرة الأقدام القابلة للتعديل لضبط مستوى الإمالة فالمستخدم لديه عدة خيارات لضبط اللوحة حسب راحته.من المؤكد أن HyperX Alloy Elite 2 وأغطية مفاتيح Pudding ABS الخاصة بها تجعلها تنحت مكانتها الخاصة بين لوحات المفاتيح الميكانيكية بل وتضع شركة HyperX نفسها في موضع مميز في المجال ككل.صحيح هناك عدد قليل من العيوب، مثل الافتقار إلى مسند للمعصم والحجم الثقيل نسبيًا، ولا يزال برنامج HyperX's Ngenuity يحتاج لمزيد من التطوير ليصبح مثالي من ناحية الاستخدام، ولكن بشكل عام بالتأكيد هي لوحة مثيرة للإعجاب بالنسبة لسعرها.