تشكيلة IdeaPad Gaming 3 الجديدة من لينوفو

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أدخلت شركة لينوفو بعض التحديثات الضخمة على مجموعة IdeaPad Gaming 3 لعام 2022، التي تتضمن نموذجين من الجيل الثاني عشر من إنتل ونموذجين من سلسلة AMD Ryzen 6000، ولكل منهما خيار بقياس 15.6 و 16 إنشًا.



ويحتوي خيار 16 إنشًا بالنسبة إلى وحدة المعالجة المركزية التي تختارها على شاشة بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 مع خيار دقة يصل إلى 2560×1600 بكسل، مثل Legion 5 Pro.



وبالرغم من أن أجهزة IdeaPad Gaming 3 تبدو متشابهة عبر خيارات وحدة المعالجة المركزية. ولكن المواصفات تختلف في بعض النواحي داخليًا.

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وبدءًا من الخيارات المستندة إلى إنتل، والمعروفة باسم IdeaPad Gaming 3i، يدعم كل منها ما يصل إلى معالج إنتل Core i7-12700H وحتى RTX 3060 من إنفيديا (إجمالي طاقة رسوميات 105 واط) أو بطاقة رسومات منفصلة جديدة من إنتل.وبالنسبة للذاكرة، يدعم هذا النموذج ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 وما يصل إلى 1 تيرابايت من تخزين PCIe NVMe M.2. كما يدعم Thunderbolt 4 في جميع التكوينات، باستثناء RTX 3060.ويمكنك الحصول على شاشة بدقة 2560×1440 بكسل بأي حجم من IdeaPad Gaming 3i، حيث يصل سطوع أصغرها إلى 350 شمعة، في حين أن الشاشة بقياس 16 إنشًا يمكن أن يصل سطوعها إلى 500 شمعة.وبالنسبة للأجهزة القائمة على AMD، يمكن تهيئتها بما يصل إلى معالج Ryzen 7 6800H، جنبًا إلى جنب مع RTX 3050 Ti من إنفيديا (إجمالي طاقة رسومات 85 واط).ونتيجة لذلك تحظى الرسومات باهتمام أقل قليلاً هنا. ولكن وضع التخزين هو نفسه، بالرغم من أنه يمكنك الحصول على ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 في هذا الوضع. ولا يدعم منفذ USB-C الخاص به Thunderbolt 4.وبالانتقال إلى الشاشات، يدعم الإصدار 15.6 إنشًا ما يصل إلى FHD. بينما يمكن أن يدعم نموذج 16 إنشًا دقة WQHD بنفس مواصفات الشاشة كما هو مذكور أعلاه.يأتي جهاز لينوفو بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10بغض النظر عن هذه الاختلافات، يتشارك IdeaPad Gaming 3 و IdeaPad Gaming 3i بقياس 15.6 إنشًا في الأبعاد المتطابقة.وتتوفر نماذج 15.6 إنشًا باللون الرمادي أو الأبيض، بينما تتوفر نماذج 16 إنشًا باللون الرمادي.وتشتمل النماذج الأساسية من خيار 15.6 إنشًا على بطارية ثلاثية الخلايا بقوة 45 واط. مع توفر خيار رفع مستوى البطارية إلى بطارية رباعية الخلايا بقوة 60 واط. وتصل نماذج 16 إنشًا مع بطارية رباعية الخلايا تبلغ قوتها 71 واط.ويبدأ سعر IdeaPad Gaming 3i بقياس 15.6 إنشًا من 989.99 دولار ويصل في شهر أبريل. وتم تحديد السعر المبدئي لنموذج 16 إنشًا عند 1489.99 دولار، وتتوقع لينوفو إطلاقه في شهر يونيو.أما بالنسبة للنماذج التي تعتمد على AMD، فيبدأ نموذج 15.6 إنشًا من 929 دولار ومن المتوقع إطلاقه في شهر مايو. بينما يتم إطلاق IdeaPad Gaming 3 بقياس 16 إنشًا في شهر يونيو بدءًا من 1139.99 دولار.