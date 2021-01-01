ثورة في النقل داخل المدن الكبرى.سيارات الأجرة الطائرة..



سيارات الأجرة الطائرة سيارات الأجرة الطائرة

يتولى عدد من الشركات حول العالم حاليًا إعداد مركبات eVTOL (مركبات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية)، والتي يمكن أن تحدث ثورة في الطريقة التي نتجول بها في المدن الكبرى.



وتعد eVTOLs الهادئة والمريحة والخالية من الكربون بالارتفاع فوق الطرق المزدحمة؛ ما يخفف من مشكلات النقل الحضري أثناء نقل الركاب إلى وجهاتهم في وقت قياسي. وفي الوقت نفسه يعمل المنظمون بجد لإعداد القواعد والبنية التحتية اللازمة لجعل هذا الشكل الجديد من النقل ممكنًا.



والمثير للاهتمام أن الاستثمار في قطاع النقل الجوي المتقدم قد تضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف في العام الماضي، ويتوقع المحللون في شركة Morgan Stanley أن تبلغ قيمة سوق سيارات الأجرة الطائرة العالمي 2.7 تريليون جنيه إسترليني بحلول عام 2050.

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– مستقبل سيارات الأجرة الطائرةيعتقد العديد من المطورين أن سياراتهم ستكون معتمدة من حيث السلامة وموافقة الإقلاع بحلول عام 2025، إن لم يكن قبل ذلك. وتُعد شركات مثل: بوينج وإيرباص وهيونداي بعض الأسماء المألوفة التي تصنع سيارات الأجرة الجوية. بينما هناك شركة أخرى وهي Joby، التي اشترت Uber Elevate، عملاق مشاركة الركوب في eVTOLs، خلال ديسمبر 2020.وفي الوقت نفسه تدعي شركة Vertical البريطانية أن لديها أكبر عدد من الطلبات المسبقة لمركبتها VA-X4.ويقول “أندرو ماكميلان”؛ مدير البنية التحتية في شركة Vertical: “سيكون النقل من خلال سيارات الأجرة الطائرة طريقة هادئة وممتعة وسريعة وفعالة للتجول”.ويضيف “ماكميلان”:” إن مركبة VA-X4 يسمح لك بالسفر لمسافة تزيد على 100 ميل (160 كم) بسرعة 200 ميل في الساعة (322 كم / ساعة)،كما أنها تقلع عموديًا ثم تنتقل للطيران أفقيًا؛ ما يمنح إحساسًا بالراح. وستقل VA-X4 أربعة ركاب والطيار. في الخلف، سيجلس زوجان من الأشخاص في مواجهة بعضهما البعض كما هو الحال في الجزء الخلفي من تاكسي لندن.ويوضح ماكميلان: “المروحيات هي آلات مذهلة، لكنها مزعجة للغاية، كما أنها باهظة الثمن وخطيرة جدًا أيضًا. لكن أحد أسباب أمان مركبة VA-X4 هو أن لديك ثمانية دوارات، جميعها تعمل بالكهرباء، ولكل منها محرك منفصل. إذا فقدت واحدة، فلن تفقد السيارة الطائرة بالكامل”.وإذا كانت eVTOLs ثورية فيما يمكن أن تفعله للنقل الحضري، فهي أكثر تطورًا من حيث التكنولوجيا. يدعم تصميم السيارة الأجرة الطائرة الدفع الكهربائي والبطاريات فائقة الكفاءة والمركبات خفيفة الوزن، وكل ذلك يأتي من التقنيات التي يتم تطويرها في القطاعات الترادفية.– دمج سيارات الأجرة الطائرة في نظام النقل بالمدن الكبرىالمدن الكبرى مثل مدينة لوس أنجلوس مستعدة لظهور eVTOLs، فقد أصبحت طرقها السريعة معروفة بالاختناقات المرورية؛ لذلك من الممكن أن يخفف التنقل الجوي المتقدم من المشاكل على الأرض.ومدينة لوس أنجلوس ليست المكان الوحيد الذي يستعد لسيارات الأجرة الطائرة، فمدن ساو باولو وأوساكا وسنغافورة مترامية الأطراف ومكتظة بالسكان في مراحل مختلفة من التخطيط للتنقل الجوي المتقدم.ومن المقرر أيضًا أن يتم بناء أول “ميناء عمودي” لـ eVTOL في فرنسا بالوقت المناسب لاستضافة أولمبياد باريس 2024. كما تم اقتراح منافذ Vertiports لبريطانيا؛ حيث تم بالفعل التخطيط لعدد من مسارات eVTOL بين المدن.تخيل أنك تسافر عبر الضاحية من ليفربول إلى هال، أو تحلق فوق المياه من جنوب ويلز إلى كورنوال، أو بلفاست إلى جلاسكو. حتى رحلة المشاة على ما يبدو من مطار هيثرو إلى كامبريدج تستغرق ساعتين أو أكثر بالسيارة أو القطار، بينما يمكنك القيام بذلك في 20 دقيقة من خلال سيارة الأجرة الطائرة.– الخلاصةالتخطيط أمر حيوي. في الماضي ظهرت تقنيات النقل الجديدة وفاجأت المجتمع. وتم إنشاء القاطرة البخارية وكان علينا بناء مسارات وخطوط سكك حديدية. وتم اختراع الدراجة الهوائية ومحرك الاحتراق الداخلي وكان علينا بناء الطرق.ولكي تصبح هذه الرحلات حقيقة واقعة هناك حاجة إلى المزيد من التخطيط والبنية التحتية. قد يتم توصيل eVTOLs بهياكل مراقبة الحركة الجوية الحالية وترددات الاتصالات، لكن المنظمين سيحتاجون إلى تطوير معايير ترخيص وبيانات اعتماد جديدة.وهناك أيضًا السؤال الملح إلى حد ما حول المكان الذي ستهبط فيه سيارات الأجرة الطائرة بالضبط وتقلع منها.وفي الخيال العلمي غالبًا ما ترسو السيارات الطائرة على ناطحات السحاب، ولكن من غير المرجح أن يكون ذلك عمليًا في العالم الحقيقي. هل ترغب في الصعود إلى الطابق العلوي من مبنى شاهق لمجرد ركوب سيارة أجرة؟ بدلًا من ذلك يمكن بناء الموانئ العمودية فوق أو بجانب محاور النقل الحالية؛ بحيث يمكن للركاب الاتصال من وضع إلى آخر.وفي البداية من المحتمل أن يسافر الركاب من وإلى المطارات ومن مهابط طائرات الهليكوبتر الحالية، لكنهم سيحتاجون قريبًا إلى مساحات خاصة بهم داخل المدن. وبمجرد أن يحدث دمج سيارات الأجرة الطائرة في نظم النقل والنسيج الحضري للأحياء أو المجتمعات فهناك الكثير من الأشياء التي يجب التفكير فيها. كما سوف يستغرق الأمر بنية تحتية مخصصة، والتي تشمل إعادة شحن هذه المركبات، والصيانة والخدمة، وتخزينها بين عشية وضحاها.