مواصفات جبارة لهاتف غامض من وان بلس للشباب

تستعد شركة وان بلس الصينية إطلاق هاتف جديد للفئة المتوسطة والشبابية مع عدد من المواصفات المميزة للغاية خاصة في الأداء والبطارية بالإضافة إلى سعر مناسب.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف وان بلس القادم لا يزال غامضا حيث لم تكشف وان بلس حتى هذه اللحظة عن اسم محدد للهاتف، ومن المقرر أن يتم إطلاق الهاتف في شهر مارس إلى أن يتم إطلاقه في الأسواق العالمية في شهر أبريل القادم.
وسيأتي هاتف وان بلس الغامض بشاشة قياس 6.7 بوصة ، من نوع OLED ، مع معدل تحديث الشاشة 90 هرتز فى الثانية، ونقاء 1440 بكسل، مع مقاومة للمياه ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، وثقب في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.
وسيقدم هاتف وان بلس الغامض كاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الكاميرا الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل بعدسة Sony IMX766 من شركة سونى مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابيكسل، وكاميرا من نوع ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا أمامية للصور السيلفى ومكالمات الفيديو، بدقة 16 ميجا بيكسل مع فلاش LED.
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