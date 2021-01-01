جهاز MateBook X Pro من هواوي يضم 6 المكبرات الصوتية



MateBook X Pro MateBook X Pro

تقدم العملاق الصيني إصدارها الجديد MateBook X Pro بترقية في المواصفات تشمل تصميم أنحف، وعدد 6 من المكبرات الصوتية.



يأتي إصدار هذا العام من أجهزة MateBook X Pro بالجيل 11 من معالجات إنتل من سلسلة معالجات U، كما يصل حجم الشاشة في الجهاز إلى 14.2 إنش ودقة عرض 3120 في 2080 بيكسل.



كما يضم الجهاز كاميرة HD micro في لوحة المفاتيح، أيضاً يعد الجهاز أول إصدار من هواوي يأتي بميزة دعم ألوان P3 بتدرج لوني حتى مليار لون، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ويتوفر نموذج يدعم خاصية اللمس في الشاشة.

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أيضاً يدعم التصميم الثلاثي للتبريد تدفق الهواء في MateBook X Pro بكفاءة أعلى، حيث يمتد هذا العام إلى لوحة المفاتيح، ويدعم تدفق الهواء بكفاءة أعلى بنسبة 60%، ويأتي الجهاز بنمط “performance” في لوحة المفاتيح الذي يعمل على رفع قوة التصميم الحراري لوحدة المعالجة إلى 30W لآداء أفضل.كما تدعم هواوي الجهاز بشاحن 90W لشحن سريع، حيث يمكن أن يوفر 3 ساعات من عمر الشحن بعد الشحن لمدة 15 دقيقة فقط.ويضم الجهاز 4 من منافذ USB-C، ويمكن لأحد هذه المنافذ أن يقدم ميزة شحن بقدرة 50W للهواتف الذكية، وتعد الترقية الصوتية أحد أهم المميزات المقدمة في MateBook X Pro للعام 2022، حيث يضم الجهاز 6 من المكبرات الصوتية، كما يأتي بعدد 4 من الميكروفونات لتعزيز المحادثات الصوتيةكما تقدم هواوي جهاز MateBook E المتحول 2 في 1 والذي يأتي باثنان من الإختيارات في لوحة المفاتيح، ويضم الجهاز شاشة OLED بحجم 12.6 إنش، ويصل وزن الجهاز إلى 700 جرام، كما يتميز بسماكة 7.99مم.أيضاً ينطلق هذا الإصدار بالجيل 11 من معالجات إنتل، وكرت شاشة Iris X، ويدعم الجيل الثاني من قلم stylus الذي يدعم 4096 مستوى من حساسية الضغط، وإستجابة سريعة عند 2 مللي ثانية، ويدعم الجهاز لوحة مفاتيح folio المغناطيسية.ويأتي MateBook E بسعر 649 يورو في السوق الأوروبي، بينما ينطلق جهاز MateBook X Pro بسعر 1899 يورو.