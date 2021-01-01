شاشة الألعاب Redmi 1A بحجم 23.8 إنش من شاومي

أعلنت شاومي عن شاشة Redmi 1A المخصصة للألعاب بحجم 23.8 إنش، ومعدل تحديث 240Hz، والتي تنطلق بسعر 253 دولار.
قدمت شاومي أول الشاشات المخصصة للألعاب في علامة Redmi التجارية اليوم، والتي تتوفر في السوق الصيني بدءاً من 4 من مارس.
وتتميز Redmi 1A المخصصة للألعاب بحجم 23.8 إنش وجودة عرض Full HD ومعدل تحديث 240Hz، كما تدعم شاومي الشاشة بتقنية “FAST IPS”، وإستجابة سريعة 1 مللي ثانية.
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