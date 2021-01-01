نموذج لهاتف يدعم الطي إلى الخارج والداخل أيضاً من TCL



TCL TCL

كشفت TCL في معرض MWC الذي انطلق اليوم من برشلونة عن أحدث نموذج لهاتف قابل للطي والذي يعرف بهاتف Ultra Flex ويدعم الطي إلى الخارج والداخل.



انطلق حدث MWC 2022 بإبتكارات وإعلانات جديدة من عمالقة التكنولوجيا في العالم، وتستمر TCL هذا العام في الكشف عن رؤيتها في تصميم الهواتف القابلة للطي من خلال نموذج لهاتف جديد يعرف بهاتف “Ultra Flex”.



ويتميز نموذج هاتف Ultra Flex بفواصل تدعم الطي حتى 360 درجة، كما تأتي الشاشة بتصميم مرن للإنحناء بسلاسة مع مفصل الشاشة.

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أيضاً يدعم هذا التصميم إنحناء الشاشة إلى الداخل والخارج، وهو تصميم يمثل تحدي أكبر في صناعة الهواتف القابلة للطي، حيث من المتوقع أن يتعرض الشريط أعلى مفصل الشاشة لضغط أكبر في هذا التصميم.من جانب أخر يتميز هذا النموذج بشاشة PLP AMOLED بحجم 8 إنش، ودقة عرض 2480 في 1860 بيكسل، أيضاً مازال هذا النموذج الأولى في مراحل مبكرة من التصميم لذا لم تقدم الشركة تفاصيل كثيرة عن آلية عمل مفصل الشاشة أو تفاصيل أكثر حول تصميم الهاتف.