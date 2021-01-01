نموذج لهاتف يدعم الطي إلى الخارج والداخل أيضاً من TCL

كشفت TCL في معرض MWC الذي انطلق اليوم من برشلونة عن أحدث نموذج لهاتف قابل للطي والذي يعرف بهاتف Ultra Flex ويدعم الطي إلى الخارج والداخل.
انطلق حدث MWC 2022 بإبتكارات وإعلانات جديدة من عمالقة التكنولوجيا في العالم، وتستمر TCL هذا العام في الكشف عن رؤيتها في تصميم الهواتف القابلة للطي من خلال نموذج لهاتف جديد يعرف بهاتف “Ultra Flex”.
ويتميز نموذج هاتف Ultra Flex بفواصل تدعم الطي حتى 360 درجة، كما تأتي الشاشة بتصميم مرن للإنحناء بسلاسة مع مفصل الشاشة.
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