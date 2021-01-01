هواتف TCL 30 SE وTCL 30 E من TCL في فعاليات معرض #MWC2022



TCL TCL

أعلنت شركة TCL اليوم عن هواتف TCL 30 SE وTCL 30 E التي تنطلق بكاميرات 50 ميجا بيكسل، وبطارية بقدرة 5000 mAh.



هاتف TCL 30 SE



يتميز TCL 30 SE بشاشة LCD بحجم 6.52 إنش، ودقة عرض 720 في 1600 بيكسل، وأبعاد 20:9، وتأتي الشاشة بتدرج لوني بنسبة 70% من ألوان NTSC، وسطوع 450 nit، كما تتميز شاشة الهاتف بزجاج منحني 2.5D.

قد يعجبك أيضا...

كما ينطلق هذا الإصدار برقاقة معالج Helio G25 بدقة تصنيع 12 نانومتر، وتضم 8 من أنوية A53 مع كرت شاشة GE8230، ويدعم الهاتف ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في ذاكرة (LPDDR4X)، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة (eMMC).وفي مواصفات الكاميرة يضم هاتف TCL 30 SE كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.76 وحجم بيكسل 0.64 µm، وفتحة عدسات f/1.85.كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم لقطات macro، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير، أيضاً يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار في الثانية.الهاتف يدعم الإتصال بشبكات 4G، كما يدعم تقنية Wi-Fi 4، والبلوتوث 5.0، ويأتي بمنفذ USB C، مع موصل USB 2.0، ويأتي بشاحن بقدرة 10W، أيضاً يدعم الشحن بقدرة 15W، ويضم بطارية بقدرة 5000 mAh.ومن المقرر أن ينطلق TCL 30 SE في السوق الأوروبي بسعر 150 يورو، كما يأتي بعدد ثلاثة من الإختيارات في الألوان.هاتف TCL 30 Eيتميز هاتف TCL 30 E بحجم شاشة 6.52 إنش، بدقة عرض 720 في 1600 بيكسل، مع تصميم مسطح للشاشة.أيضاً يأتي هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.ويضم الغطاء الخلفي للهاتف تقنية إستشعار البصمة، بينما تأتي كاميرة السليفي بدقة 5 ميجا بيكسل، ويدعم هذا الإصدار أيضاً معالج Helio G25، ويدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 30 إطار لكل ثانية.وتقدم TCL الهاتف بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة تخزين 64 جيجا بايت في سعة eMMC، ويدعم التخزين الخارجي في microSD.كما ينطلق هذا الإصدار أيضاً بقدرة بطارية 5000 mAh، ويأتي بشاحن 10W في محتوى الصندوق، ويتوفر TCL 30 E في السوق الأوروبي في شهر أبريل بسعر 140 يورو.