اطلاق أجهزة NxtPaper MAX 10 وTab 10s 5G من TCL في معرض #MWC2022



NxtPaper MAX 10 وTab 10s 5G NxtPaper MAX 10 وTab 10s 5G

أعلنت TCL اليوم عن أجهزة NxtPaper MAX 10 وTab 10s 5G اللوحية، مع اثنان من أجهزة Tab 10.



جهاز TCL NxtPaper MAX 10



يتميز جهاز NxtPaper MAX 10 بحجم شاشة 10.36 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تأتي الشاشة بطبقة زجاجية مضادة للتوهج، ولقد صممت الشاشة بتصميم يدعم تجربة قراءة بآداء أفضل وأيضاً الكتابة بآداء أعلى بقلم stylus.

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كما ينطلق الجهاز بنظام تشغيل Android 11، وميزة”TCL Kids” لمحتوى أفضل لصغار السن، ويضم الجهاز بطارية بقدرة 8000 mAh.ومن المقرر أن يتوفر الجهاز اللوحي بميزة دعم Wi-Fi فقط في نموذج أو دعم 4G LTE في نموذج أخر، كما ينطلق في الربع الثاني في السوق الآسيوي بسعر 270 يورو.جهاز TCL Tab 10s 5Gيأتي الجهاز بشاشة IPS LCD بحجم 10.1 إنش، و1920 في 1200 بيكسل، كما يتميز الجهاز بأبعاد 16:10، ويأتي بكاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.كما ينطلق TCL Tab 10s 5G بمعالج MediaTek بميزة الإتصال بشبكات 5G، والذي يأتي باثنان من أنوية Cortex-A78 بسرعة 2.4 GHz، و6 من أنوية A55 بسرعة 2.0 GHz مع كرت شاشة Mali G57 MC2، ويأتي بشريحة مودم تدعم sub-6.أيضاً يأتي الجهاز اللوحي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD.ويضم TCL Tab 10s 5G بطارية بقدرة 8000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يأتي بكاميرة خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل، ويدعم تقنية Wi-Fi 5، والبلوتوث5.1، ويأتي باثنان من المكبرات الصوتية، ومن المقرر أن يتوفر في الربع الثاني بسعر 350 يورو.جهاز TCL Tab 10 FHD 4Gيتميز هذا الإصدار بشاشة IPS LCD بحجم 10.1 إنش في الشاشة بدقة 1920 في 1200 بيكسل، وأبعاد 16:10، كما ينطلق بنظام تشغيل Android 11.كما يدعم الجهاز بطارية بقدرة 5500 mAh، وتقنية الشحن بقدرة 10W، وينطلق TCL Tab 10 FHD 4G برقاقة MediaTek، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ويدعم التخزين في microSD.الجهاز يدعم Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.0، ويأتي بمنفذ USB-C 2.0، ومدخل 3.5مم للسماعات، مع اثنان من المكبرات الصوتية، ويأتي هذا الإصدار أيضاً بكاميرات بدقة 5 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية والجهة الأمامية.ويتوفر TCL Tab 10 FHD 4G بسعر 200 يورو على أن ينطلق في الأسواق الآسيوية بدءاً من شهر مارس المقبل.جهاز TCL Tab 10 HDيأتي هذا الإصدار باثنان من النماذج التي تتميز بشاشة IPS LCD بدقة 1280 في 800 بيكسل، وأبعاد 16:9، وقدرة بطارية 5500 mAh، ويأتي بشاحن 10W، واثنان من الكاميرات بدقة 5 ميجا بيكسل في الجهة الأمامية والخلفية.ويدعم الجهاز اللوحي رقاقة MediaTek التي تضم 8 من أنوية A53 وكرت شاشة GE8320، ويأتي النموذج الأول بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة 32 جيجا بايت ونظام تشغيل Android 11، بينما يأتي النموذح الثاني بإصدار Android 11 Go من نظام التشغيل.كما تقدم TCL جهاز TCL Tab 10 HD اللوحي بسعر يبدأ من 180 يورو على أن ينطلق اليوم للسوق الأوروبي.