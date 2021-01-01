هاتف ASUS 8z بمعالج SD888 وحجم 5.9 إنش #MWC2022



ASUS 8z ASUS 8z

أعلنت ASUS اليوم عن هاتف ASUS 8z الذي يأتي بمعالج Snapdragon 888، وكاميرة مزدوجة وسعر 570 دولار.



يتميز ASUS 8z بشاشة S-AMOLED بحجم 5.9 إنش، وأبعاد 20:9، وجودة عرض FHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتدعم تقنية HDR10 وHDR10 Plus، وسطوع 1100 nit، وتنطلق الشاشة بطبقة من Gorilla Glass Victus للحماية.



كما تتميز الشاشة بثقب للكاميرة الأمامية بمستشعر Sony IMX663 بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، وتدعم تركيز تلقائي PD مزدوج.

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وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي ASUS 8z بمسشعر Sony IMX686 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، ويدعم التثبيت البصري رباعي المحاور.بينما يأتي مستشعر Sony IMX363 الثاني بدقة 12 ميجا بيكسل وزوايا عرض فائقة الإتساع، ويدعم 3-axis EIS، كما يدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 4K UHD عند 120 إطار لكل ثانية.ويضم الهاتف معالج Snapdragon 888، ويأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR5، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، بواجهة Zen UI، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 30W.كما يتيمز الهاتف بدعم اثنان من شرائح SIM، وWi-Fi 6، والإتصال بشبكات 5G، كما يأتي بتقنية البلوتوث 5.2، ومنفذ USB-C، وينطلق ASUS 8z في السوق الهندي بسعر 570 دولار للنموذج الرئيسي بألوان الفضي والأسود.