OPPO تقدم ساعة Watch 2 Glacier Lake Blue بميزات جديدة للمتزلجين



Watch 2 Glacier Lake Blue Watch 2 Glacier Lake Blue

قامت شركة OPPO بإطلاق نسخة جديدة من Watch 2 والتي يطلق أطلق عليها اسم OPPO Watch 2 Glacier Lake Blue Edition.



بدأ دخول OPPO في صناعة الساعات الذكية مع الجيل الأول من OPPO Watch الذي تم إطلاقها في عام 2020. وفي العام الماضي، كشفت الشركة عن الجيل الثاني من OPPO Watch 2 مع بعض التحسينات في التصميم والميزات الداخلية.



تأتي OPPO Watch 2 Glacier Lake Blue Edition مع بعض التحسينات عن Watch 2 التي تشترك معها في التصميم. كما انها مزودة بتحديثات كبيرة بخصوص الصحة الرياضية والذكاء الكامل، والتي ستوفر للمستخدمين حماية صحية طويلة الأجل وعملية مع سهولة الاستخدام.

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يعتبر المظهر هو الاختلاف الأكبر عن الإصدار السابق، فتتمتع ساعة OPPO Watch 2 Glacier Lake Blue Edition بابتكار شامل في التصميم المرئي، حيث تقدم أول تقنية سوار ذكي لضغط الزيت بثلاثة ألوان، وهي تقنية خفيفة ورقيقة وذات أسلوب متفوق ومناسبة لمحبي التزلج.في الوقت نفسه، تم تحسين الوظيفة أيضًا للتزلج، مع وظيفة تزلج خارجية مدمجة جديدة وخوارزمية OPPO Health Lab ذاتية التطوير، والتي يمكنها تسجيل بيانات التزلج بدقة وتحقيق مساعدة تزلج كاملة الارتباط.تأتي ساعة Watch 2 Glacier Lake Blue Edition الجديدة أيضًا مزودة بوظيفة الاختبار المادي لطلاب المدارس الإعدادية، وهي تعتمد خوارزمية Gomore بالتعاون مع معهد التربية البدنية التابع للإدارة العامة للرياضة في الصين.وعلاوةً على ذلك، هناك تحسينات في التجربة الذكية، والتي تدعم وظائف مثل عرض الشاشة والتطبيق السريع ومفتاح السيارة عن بعد.أما بالنسبة للجوانب الأخرى، فالنسخة الجديدة لا تختلف كثير عن سابقتها. فهي مزود بشاشة AMOLED 3D منحنية مرنة بقياس 1.91 بوصة ذات شكل مربع، وتبلغ نسبة شاشة 72.7?.ومن حيث الأداء، تم تجهيز OPPO Watch 2 بتقنية UDDE ثنائية المحرك الهجينة وهي مدعومة بشريحة Snapdragon Wear 4100. كما انها تدعم أنظمة Android و RTOS المزدوجة ويمكنها تثبيت أكثر من 50 تطبيقًا، بما في ذلك WeChat Children Watch Edition و Alipay و QQ و NetEase Cloud Music و Baidu Maps و QQ Music و The Most Beautiful Weather و Air Travel و Phoenix News وما إلى ذلك. وهي تأتي ايضًا مع دعم e-SIM.