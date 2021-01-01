مواصفات الهاتف Honor X8 تظهر في تسريب جديد



Honor X8 Honor X8

ظهر اليوم، تسريب جديد، من WinFuture، يوضح خطط، شركة هونور، للإعلان عن، أحد الهواتف المتوسطة، تحت مسمى، Honor X8، حيث يكشف، عن الصور، والمواصفات الرئيسية، التي سيصل بها، هذا الهاتف القادم، ويشير إلى أنه، سيصل مع، مواصفات مشابهة، لهاتف Honor X30i، الذي وصل في، شهر نوفمبر الماضي، ولكنه سيدعم 4G فقط، بدلا من، 5G، بالإضافة إلى أنه، سيصل بتصميم مختلف، قليلا للواجهة الخلفية، وبمواصفات أخرى، جيدة للغاية، سأعرضها عليكم، خلال السطور القادمة.



المواصفات الرسمية للهاتف Honor X8

هاتف هونور القادم، سيتم تشغيله، بمعالج ثماني النواة، لم يتم الكشف، عن أسمه، ولكنه سيتكون من، 4 أنوية Cortex-A73، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Cortex-A53، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، ولم يتم الكشف، عن ما إذا، كان سيعمل بنظام، Android 11، أو Android 12، وبواجهة مستخدم، Magic UI 5.0، أو Magic UI 6.0، بجانب خيارات تخزين، بسعة 128 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، و6 جيجا رام، من الذاكرة العشوائية، أو 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، أو 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والهاتف Honor X8، لن يدعم، خيارا لتوسيع بطاقة، microSD.



المواصفات الرسمية للهاتف Honor X8

شاشة الهاتف، Honor X8، ستأتي من فئة، IPS LCD، بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 2388×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، مع معدل، أخذ عينات، يعمل باللمس، يبلغ 180 هرتز، كما أن الشاشة، ستحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، من أجل، كاميرا سيلفي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، كما أن، هذا الهاتف، سيحتوي على، 4 كاميرات، في الخلف، بدقة 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميراتين الماكرو، والمسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، والكاميرا الأمامية، والخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، التصوير بخاصية panorama، وHDR.

قد يعجبك أيضا...

وبخصوص بطارية، هذا الهاتف، فتأتي بسعة، 4000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 22.5 واط، أو 30 واط، أما بخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ومكبرات صوت ستريو، مزدوجة، بالإضافة إلى دعم، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ودعم منفذ شحن، من النوع الأحدث، USB Type C، مع دعم، اتصال WiFi 6E، وإصدار Bluetooth 5.1.وعلاوة على ذلك، فإن سعر الهاتف، Honor X8، سيبلغ حوالي، 200 يورو، وسيتم الإعلان عنه، بشكل رسمي، خلال مؤتمر، MWC 2022، الذي سيقام، في مدينة برشلونة، يوم 28 فبراير، وسيتوفر للشراء، بشكل رسمي، بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأزرق، والفضي، والأسود، ومع ذلك، دعونا ننتظر، حتى موعد الإعلان الرسمي، لمعرفة السعر، والمواصفات الرسمية، لهذا الهاتف القادم.