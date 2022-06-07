أحدث ساعات بوقاتي بقيمة 1,5 مليون دولار!



بوقاتي بوقاتي

على مدى العامين الماضيين تعاونت شركة الساعات Jacob & Co مع بوقاتي لصنع مجموعة من الساعات الفريدة المستوحاة من تشيرون.



مع الكشف عن أحدث إضافة للمجموعة تضع بوقاتي ساعة Blue Sapphire Crystal في قمة الخيارات المتوفرة من الساعات مع هيكل من الياقوت الأزرق وقلب ساعة مستوحى من محرك السيارة W16 رباعي التيربو يعمل تماماً كالمحرك الحقيقي.



يمكن مشاهدة أكثر من 578 مكون مصنوع يدوياً بالإضافة للجواهر في قلب الساعة، وتشمل الساعة ميزة الحماية من الصدمات من صنع Jacob & Co. وقد أنتجت الشركة حتى الآن ساعة واحدة فقط من هذه الإصدار بسعر 1.5 مليون دولار.