أحدث ساعات بوقاتي بقيمة 1,5 مليون دولار!

آخر الأخبارأخبار السيارات › أحدث ساعات بوقاتي بقيمة 1,5 مليون دولار!

صورة الخبر: بوقاتي
بوقاتي

على مدى العامين الماضيين تعاونت شركة الساعات Jacob & Co مع بوقاتي لصنع مجموعة من الساعات الفريدة المستوحاة من تشيرون.

مع الكشف عن أحدث إضافة للمجموعة تضع بوقاتي ساعة Blue Sapphire Crystal في قمة الخيارات المتوفرة من الساعات مع هيكل من الياقوت الأزرق وقلب ساعة مستوحى من محرك السيارة W16 رباعي التيربو يعمل تماماً كالمحرك الحقيقي.

يمكن مشاهدة أكثر من 578 مكون مصنوع يدوياً بالإضافة للجواهر في قلب الساعة، وتشمل الساعة ميزة الحماية من الصدمات من صنع Jacob & Co. وقد أنتجت الشركة حتى الآن ساعة واحدة فقط من هذه الإصدار بسعر 1.5 مليون دولار.

المصدر: سعودى شفت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أحدث ساعات بوقاتي بقيمة 1,5 مليون دولار!

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
79905

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager