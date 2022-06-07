مواصفات ام جي rx8 2022 في السعودية



ام جي rx8 2022 ام جي rx8 2022

المربع نت – ام جي rx8 هي سيارة اس يو في متوسطة الحجم قدمت لأول مرة في معرض بكين للسيارات، تتوفر في المملكة العربية السعودية من خلال شركة تأجير للسيارات، وتأتي مع نظام دفع خلفي أو كلي، الأول يمنحها تسارع ومتعة قيادة والثاني يمنحها أداء عالي على الطرق البرية، كما تتميز بمقصورة عملية ملائمة للعائلة مع مساحات تخزين كثيرة.. في السطور التالية نعرفكم على تفاصيل سيارة ام جي rx8 2022.



تصميم ام جي rx8 2022



تتميز سيارة ام جي rx8 بشاسيه منفصل مرتفع عن الأرض ويمكنها خوض المياه بعمق يصل 800 مم، ما يجعلها قوية ملائم لطرق البرية، على أن يتميز الشكل العام للسيارة بالهيئة العضلية وملامح القوة التي تظهر في الشبك الأمامي مزدوج الشرائح الأفقية بطلاء الكروم ويحيط به مصابيح أمامية LED تبدو متداخلة حيث يحيط بالمصابيح نفس إطار الشبك وتجد كشافات ضباب سفلية محاطة بإطار من الكروم، ويعتلي غطاء المحرك خطوط علية تمتد إلى الجوانب بانسيابية، حيث تجد المرايا الخارجية الكهربائية مع نظام تدفئة في حين ترتكز على عجلات ألمنيوم مقاس 18 أو 20 بوصة. وألوان ام جي rx8 المتوفرة تشمل أبيض و أبيض لؤلؤي و أسود و بني و أزرق و رمادي، كما يتوفر منها الإصدار الأسود الذي يضفي لمسات داكنة أكثر جمالية على الجسم من الخارج والداخل. ويمكن التعبير عن حجم السيارة بالأرقام التالية:

قد يعجبك أيضا...

الأبعاد والوزنالطول: 4923 ممالعرض: 1930 ممالارتفاع: 1840 ممقاعدة العجلات: 2850 ممالخلوص الأرضي 202 مموزن السيارة فارغة: 2115 كجمداخلية ام جي rx8التصميم الداخلي يأتي بأكثر من لون للفرش الجلدي بما فيها البيج أو الأسود أو البني أو الأحمر وصممت المقاعد لتكون حاضنة مع أنماط هندسية تدل على الرقي، كما تأتي بفرش من القماش في الفئات الأقل، ومكيف هواء أوتوماتيك مزدوج التحكم في الأمام يتميز بالقوة اللازمة للتحكم في هواء المقصورة الواسعة ويأتي مع فلتر تنقية الهواء، ويتمتع ركاب مقاعد الصف الثالث برؤية واسعة، على أن يمكن طي مقاعد الصف الثاني والثالث لتوفير مساحة تخزين مهولة تبلغ 2178 لتر، لكن مع فرد جميع المقاعد تسع المقصورة 7 ركاب، وتوجد في المقصورة 37 مساحة تخزين مختلفة.يمكنك دخول المقصورة بنظام الدخول بدون مفتاح، وتأتي مع شاشة وسط العدادات مقاس 7 بوصة، ونظام المعلومات والترفيه مقاس 10.1 بوصة تعمل باللمس متوافق مع الهاتف الذكي عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي مع نظام صوت من 6 أو 8 سماعات، وتأتي مع راديو AM و FM ودعم البلوتوث، ويوجد منافذ 12 و 220 فولت. وبينما زودت المقاعد الأمامية بالتدفئة في جميع الفئات قياسا، الفئة العليا تحصل على ميزة التهوية، ويوجد ذاكرة لحفظ إعدادات المقاعد ومرآة الباب.أنظمة السلامة ومساعدة السائقالوسائد الهوائية الأماميةالوسائد الهوائية الجانبيةالوسائد الهوائية الستائريةفرامل مانعة للانغلاقتوزيع قوى الفرامل إلكترونيامساعد الفرامل عند الانعطافنظام التحكم في الجرنظام التحكم في ديناميكية المركبةمساعد الفرامل الهيدروليكيالتحكم على المرتفعاتالتحكم عند نزول المنحدراتنظام نشط لمنع الانقلابحساسات الركن الأمامية والخلفيةكاميرا رؤية خلفيةنظام تثبيت السرعةنظام ضد السرقة مانع تشغيل المحركتنبيه عند مغادرة المسارالمحركتستمد ام جي rx8 قوتها من محرك تيربو 2.0 لتر يولد قوة 220 حصان وعزم دوران 360 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك 5 سرعات موجه إلى نظام دفع خلفي أو كلي. يتسارع من 0 – 100 كم/س في 9.1 ثانية. وتبلغ سعة خزان الوقود 70 لتر.وتأتي الاس يو في بنظام القيادة على الطرق الوعرة والقيادة على الثلج، ومع الدفع الكلي حسب الطلب الموجود في الفئة الثانية والثالثة يمكن تعديل عزم الدوران في غضون 0.1 ثانية.