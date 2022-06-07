سياره لكزس RC ستحافظ على أسلوب GR GT3 الاختبارية

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كشف رئيس قسم تويوتا للأداء David Wilson عن تفاصيل بخصوص الجيل القادمة من لكزس RC القادمة.



قال Wilson في مقابلة صحفية أن السيارة ستأخذ الكثير من أسلوب وتقنيات سيارة تويوتا الاختبارية GR GT3 التي كشفت عنها الشركة سابقا. ووضح “من الآمن إلى حد ما ربط النقاط والإشارة إلى أن ذلك قد يكون مقدمة لسيارة GT3 العالمية التالية لكزس”.



هذا على عكس لكزس RC الحالية والتي بدأت كسيارة طرق قبل أن تطرح الشركة نسخ سيارات السباق المرتكزة عليها، فإن الجيل التالي سيبنى من الأساس ليكون سيارة سباق. قال Wilson “إن سيارة لكزس RC F هي سيارة رياضية قوية، لكنني سأكون صريحاً وأقول إنها ليست سيارة GT3”. ووضح “الجيل الحالي الذي تشاهده الآن كان فكرة متأخرة لجعلها سيارة GT3. هذه ليست الطريقة التي تقدم بها سيارة السباق إلى السوق. قبل أن تضع السطر الأول على الورق، فإنك كمهندس تحدد أن الهدف هو الذهاب للسباق”.