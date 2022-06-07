سعر ومواصفات سوبارو إمبريزا 2022 في مصر

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سوبارو إمبريزا

تقدم مجموعة أبو غالي موتورز موديل 2021 من سيارتها سوبارو إمبريزا في السوق المحلي، وذلك باعتبارها وكيلا لسيارات سوبارو في مصر، حيث تقدم الشركة هذا الموديل بشكله المعدل وبفئة واحدة فقط سعرها 370 ألف جنيه.

وتحمل هذه السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي وبقوة 114 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الدفع للعجلات الأربعة للسيارة، وهي خاصية الدفع الكلي التي تتميز بها سيارات سوبارو اليابانية.

وتشمل التجهيزات الاساسية التي يحملها هذا الموديل الآتي:

- 9 وسائد هوائية.

- نظام المكابح ABS.

- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.

- مثبت سرعة.
- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.

- نظام Start/Stop لتشغيل وإيقاف المحرك الموفر للوقود.

- تكييف هواء.

- بلوتوث.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.

- شاشة باللمس 6.5 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.

- نظام صوتي يضم 4 سماعات.

المصدر: التوكيل

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