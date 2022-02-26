سعر الخضروات في سوق العبور اليوم الأحد



الخضروات الخضروات

تنشر «المصرى اليوم»، أسعار الخضر، بداية تداول اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2022، وذلك حسبما نشر على الموقع الرسمى لسوق العبور للجملة .



وتراوح سعر كيلو الطماطم الجملة من 2.75 إلى 5 جنيه، والبطاطس من 3.25 وحتى 4.25، والبصل من 1.5 جنيه وحتى 2.75 جنيه، والكوسة من 3 وحتى 5.5 حنيه، والجزر من 1.5 وحتى 3.5 جنيه، وفاصوليا من 14 وحتى 20 جنيه، وباذنجان البلدى من 5 إلى 7 جنيه، وباذنجان الرومى من 5 إلى 7 جنيه، والفلفل الرومى من 6 إلى 8 جنيه، والفلفل الرومى صوب بـ8 جنيه، والفلفل الحامى من 6 إلى 9.5 جنيه .



كما سجل سعر كيلو الفلفل الالوان (اصفر-احمر-برتقالى) من 12 وحتى 18 جنيه، والملوخية من 7 إلى 10 جنيه، والخيار صوب من 5 إلى 7.5، والبسلة من 3.5 وحتى 5 جنيه، وسبانخ من 3.5 وحتى 6 جنيه، والقلقاس من 3 إلى 6 جنيه، والثوم من 10 وحتى 24 جنيه