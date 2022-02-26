سعر الذهب اليوم الإثنين 28 فبراير 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظًا، متأثرًا بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1890 دولارًا للأوقية.



وشهدت حركة السوق المحلية حالة من الركود نتيجة عدم الاستقرار التي يشهدها سعر الذهب عالميًا.



سعر الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 552 جنيهًا.

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وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 709 جنيهات.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 828 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 946 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 4140 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 8280 جنيها.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 16560 جنيها.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6674 جنيهًا.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعية الذهب، وتختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :شهدت عقود الذهب حالة من الاستقرار، بعد أن تراجعت مكاسب العقود الآجلة للذهب بعد وصولها لأعلى مستوياتها منذ نحو عام كامل، خلال الأسبوع الماضي.