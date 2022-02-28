أسعار العملات في مصر اليوم الإثنين 28-2-2022

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أسعار العملات

أظهر التقرير الصباحي لـ”المال” استقرار أسعار العملات، اليوم الإثنين 28 فبراير 2022، مقابل الجنيه المصري، بصورة جماعية داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة في السوق، ويشمل التقرير أسعار العملات؛ ومنها الريال السعودي والدينار الكويتي والدولار الأمريكي واليورو طبقأ لحصر جريدة “المال” الذي تقدمه بشكل يومي خدمة لقرائها، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

أسعار العملات في بنك مصر
وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر صرف اليورو عن 17.69 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع داخل شبكة فروع بنك مصر، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 21.16 جنيه للشراء، و21.36 جنيه للبيع.

أسعار العملات في بنك قناة السويس
وأظهر التقرير الصباحي للمال استقرار سعر شراء وبيع سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، واليورو 17.88 للشراء، و18.07 جنيه للبيع.

وحافظ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع،21.39 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني عند 21.19 جنيه للشراء، و21.39 جنيه للبيع.

أسعار العملات في شركة مصر للصرافة
وفي بداية التعاملات الصباحية استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، واستقرت أسعار شراء وبيع الريال السعودي داخل شبكات فروع شركة مصر للصرافة عند 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي مقابل الجنيه 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الاسترليني داخل شبكة فروع شركة مصر للصرافة 21.16 جنيه للشراء و21.36 جنيه للبيع.

المصدر: جريده المال

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