إقبال كبير على شراء الذهب عالميا بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا

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اسعار الذهب

قال اللواء أحمد سليمان، مساعد وزير التموين، رئيس مصلحة الدمغة، إن هناك إقبالا كبيرا على شراء الذهب عالميا، رغم ارتفاع الأسعار للمعدن الأصفر، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي نشبت مؤخرا.

أضاف أحمد سليمان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه فيما يتعلق بالدمغة، فهي تحافظ على الذهب باعتباره معدن ثمين، مردفا: "الدمغ باستخدام الليزر يتماشى مع سياسة مصر للتحول الرقمي".

وتابع اللواء أحمد سليمان، مساعد وزير التموين، رئيس مصلحة الدمغة: "ارتفاع وانخفاض الذهب عبارة عن دورها يخوضها الذهب، وإذا استمرت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في الفترات المقبلة سيشهد الذهب ارتفاعا أكثر".

المصدر: اليوم السابع

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