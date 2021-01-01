”حافظى على بشرتك ونزلى وزنك”.تعرفى الوقت المناسب لشرب الماء..



الوقت المناسب لشرب الماء الوقت المناسب لشرب الماء

شرب الماء واحد من العلاجات المشتركة في كثير من الأمراض، فالماء يمثل 75% من وزن الجسم، ويلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم وظائف الهضم، وأحد العناصر المهمة في العناية بالبشرة حيث إن شرب 8 أكواب كبار من المياه في اليوم يعتبر من أفضل الطرق لترطيب البشرة بشكل سريع، كما أن شرب كمية كافية من الماء مهم للصحة، فقد يتساءل الكثير هل هناك توقيت مناسب لشرب الماء.



يستعرض السلطة الوقت المفضل والمناسب لشرب الماء لكي تتمتع بفوائده سواء في ترطيب البشرة أو إنقاص الوزن وفقاً لموقع "healthline" كما يلي:



في الصباح

قد يعجبك أيضا...

تناول كوب من الماء فور الاستيقاظ، هي طريقة بسيطة لبدء يومك بنشاط وصحة، كما أنه يعمل على تنشيط الجسم والحفاظ على رطوبة الجسم، وترطيب البشرة، وتجنب الشعور بالجفاف والعناية بالبشرة، كما أنها تعمل على تحسين الحالة المزاجية، ووظائف المخ ومستويات الطاقة.قبل الوجباتشرب كوب من الماء قبل تناول الوجبة مباشرة استراتيجية رائعة إذا كنت تحاولين إنقاص الوزن، لا يساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء فحسب، بل يقلل أيضًا من تناولك للطعام، فعلى الرغم من أن شرب الماء قبل الوجبات يمكن أن يكون وسيلة فعالة لترطيب الجسم وحل مشاكله، إلا أنه يعزز فقدان الوزن لدى الشباب.قبل وبعد التمرينمن المهم شرب الكثير من الماء قبل وبعد ممارسة الرياضة للحفاظ على ترطيب الجسم والمساعدة في تعويض أي سوائل مفقودة، حيث يمكن أن يؤدي فقدان الماء أثناء التمرين إلى الإضرار بالأداء البدني والتسبب في اختلال توازن الجسم فضلاً عن الإضرار بالبشرة، لذلك يوصى بشرب الماء للمساعدة في تعويض أي سوائل مفقودة وتحسين الأداء والتعافي.توزيع الماء على مدار اليومعلى الرغم من ضرورة شرب الماء حسب نصيحة الأخصائيين، إلا أن هناك من يقوم بتناول كمية كبيرة من الماء دفعه واحدة، ما يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة مثل الصداع والارتباك والتعب والنوبات والغيبوبة احيانا، لذلك بدلاً من شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة، فعليك توزيعها خلال اليوم، وإذا خفت من النسيان، يمكنك ضبط مؤقت لتذكير نفسك بالشرب على فترات منتظمة، واحتفظى بكوب من الماء في متناول اليد طوال اليوم لمساعدتك في الوصول إلى أهدافك.