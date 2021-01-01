استعدادًا لرمضان 5 كوكتيلات عصير يمكن تخزينها بالفريزر . البرتقال أساسى

التفريز واحد من الأفكار التي تلجأ اليها الكثيرات لحفظ الأطعمة المطبوخة أو الخضروات أو حتى الفاكهة، وتنسى أن مائدة إفطار رمضان وخصوصًا في الطقس الحار أو المعتدل لا تخلو من العصائر الباردة المنعشة، فما المانع أن تكون هذه العصائر مجهزة مسبقًا، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم بعض الأطعمة خاصة العصائر "الكوكتيل" التي يمكن تفريزها استعدادا لشهر رمضان بفترة كبيرة كما يلي:
عصير الجزر والتفاح والبرتقال
يمكنك تحضيره بتقشير الجزر والتفاح وسلقهم ثم مزجهم جيدا بالبلندر أو الخلاط الكهربائي وخلطهم مع عصير البرتقال وتقسيم الكمية في أكياس حفظ ووضعهم في الفريزر.
عصير البرتقال
ولأننا مازلنا في موسم البرتقال ويتوافر بكثرة وبسعر قليل، فيمكنك تخزين كمية كبيرة منه لاستخدامه طوال شهر رمضان، يعصر البرتقال بطريقته المعتادة ويوزع في أكياس ويتم حفظهم في الفريزر لوقت الحاجة، كما يمكنك إضافة الجزر المسلوق إليها.
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