استعدادًا لرمضان 5 كوكتيلات عصير يمكن تخزينها بالفريزر . البرتقال أساسى

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

التفريز واحد من الأفكار التي تلجأ اليها الكثيرات لحفظ الأطعمة المطبوخة أو الخضروات أو حتى الفاكهة، وتنسى أن مائدة إفطار رمضان وخصوصًا في الطقس الحار أو المعتدل لا تخلو من العصائر الباردة المنعشة، فما المانع أن تكون هذه العصائر مجهزة مسبقًا، لذا يستعرض اليوم السابع مع الشيف رانيا قاسم بعض الأطعمة خاصة العصائر "الكوكتيل" التي يمكن تفريزها استعدادا لشهر رمضان بفترة كبيرة كما يلي:

عصير الجزر والتفاح والبرتقال
يمكنك تحضيره بتقشير الجزر والتفاح وسلقهم ثم مزجهم جيدا بالبلندر أو الخلاط الكهربائي وخلطهم مع عصير البرتقال وتقسيم الكمية في أكياس حفظ ووضعهم في الفريزر.

عصير البرتقال
ولأننا مازلنا في موسم البرتقال ويتوافر بكثرة وبسعر قليل، فيمكنك تخزين كمية كبيرة منه لاستخدامه طوال شهر رمضان، يعصر البرتقال بطريقته المعتادة ويوزع في أكياس ويتم حفظهم في الفريزر لوقت الحاجة، كما يمكنك إضافة الجزر المسلوق إليها.

عصير البرتقال الأحمر مع البنجر
لتحضير عصير البرتقال الأحمر مع البنجر عليك بتقشير البنجر ويقطع مكعبات ثم يسلق جيداً ويضرب في الخلاط الكهربائي جيدا، ومزاجه مع عصير البرتقال الأحمر.

عصير البرتقال مع الجزر
أما لتحضير عصير البرتقال بالجزر المنعش يبشر الجزر ويسلق ثم يضرب في الخلاط الكهربي ثم مزجه مع عصير البرتقال.

عصير البنجر مع الجزر والليمون
أما بالنسبة للكوكتيلات المغذية فهو البنجر مع الجزر والليمون، فيسلق البنجر مع الجزر ويضرب في الخلاط الكهربي ثم يضاف إليه عصير الليمون الطازج.

المصدر: اليوم السابع

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