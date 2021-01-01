"رأيك فى طبخها ونصائحها الأبرز".أسرار يجب أن تخفيها عن حماتك.

سواء كانت حماتك ملاك أو كما يقال "الحماه عمى" في أي حالة من الأحوال هناك بعض التفاصيل التي يجب ألا تعرفها الحماه من الناحيتين، وذلك لأن هذه العلاقة حساسة جدًا يمكن أن تخرب بسهولة إذا لم يتم التعامل معها بعناية وحرص خاص، فعليك أن تتأكد من أنك لا تكشف هذه الأسرار الخمسة لها، كما أوضحت خبيرة العلاقات الإنسانية الدكتورة هالة العزب في حديثها لـ"اليوم السابع" مؤكدة أن هناك بعض الأسرار يجب إخفائها تمامًا عن الحماة كما يلي:
عدم المهارة في طبخ الطعام
قالت خبيرة العلاقات الإنسانية تحب جميع الأمهات الاعتقاد بأنهن طباخات ماهرات، لذلك في حال لم يكن طبخ حماتك على ذوقك، فعليك أن تحتفظ بمشاعرك لنفسك، وعدم البوح به حتى لشريك حياتك حتى لو صرح لك بذلك، وعليك مجاملتها قدر الإمكان.
نصائحها ليست مفيدة لكم
كل الأمهات لديهن عادة تقديم المشورة لأولادهم، فهن متأكدات أن نصيحتهن جيدة فالأفضل عدم مصارحتهن بذلك، والموافقة على رأيهن ثم تنفيذ ما تراه مناسبًا على طريقتك.
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