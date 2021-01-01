دليلك للتسوق بذكاء من السوبر ماركت.قبل ما تضيعى ميزانية الشهر الجديد.

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

الذهاب للسوبر ماركت واحد من المشاوير المنزلية التي تهدر الكثير من الأموال دون معرفة السبب وأحيانًا بعد الرجوع منه وتوزيع المشتريات على المنزل تجدي إنك لم تشترٍ الكثير من احتياجاتك، بل واشتريت الكثير دون حاجة، ولذلك هناك بعض النقاط التي يجب مراعاتها أثناء اتخاذك لقرار الذهاب للسوبر ماركت لكي لا تهدرى وقت ومال دون الاستفادة منه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "investopedia"، وهي النصائح التي ينبغي الاهتمام بها خاصة في بداية الشهر كي لا تضيعي الميزانية.

عمل قائمة بالمشتريات
قبل النزول من المنزل عليك بصنع قائمة مشتريات، فبعض الأشخاص يذهبون للتسوق بدون عمل قائمة أو فكرة عن الوجبات التي سيطبخونها خلال الأسبوع أو الشهر، وهو ما ينتج عنه أنهم يفاجئون بأنهم اشتروا أشياء ليسوا بحاجة لها، وفي الوقت نفسه ينقصهم أشياء ضرورية كان ينبغي عليهم شراءها. لذلك عليكِ وضع الخطة وفحص ما لديك وما تحتاجينه وكتابته في القائم والالتزام بهذه القائمة.

إنشاء قائمة تسوق صحية
من الضروري عمل قائمة تسوق صحية فهي تساعدك على تحديد وتذكر احتياجاتك، ولكن ماذا تتضمن قائمة تسوق البقالة "الصحية"؟ بشكل عام، لا يخلو أي نظام غذائي صحي من أطعمة كاملة غنية بالعناصر الغذائية، مثل الخضار والفواكه ومصادر البروتين مثل الأسماك والبيض والفاصوليا والمكسرات، كما عليك تقسيم قائمتك باحتياجاتك من خضروات وبقوليات ومنتجات البان ومكسرات وبهارات.

التخطيط الدوري لقائمتك
عليك تسجيل أول بأول ما ينقص في منزلك بكتابته على مكان واضح لك مثل الثلاجة أو على دولاب المطبخ لتسهيل إعداد القائمة عليكِ.

لا مانع من الطلب أونلاين
يخشى البعض من الذهاب للسوبر ماركت خوفا من شراء منتجات لا حاجة لها لمجرد أن عليها تخفيض كبير، فذلك يمكن عمل قائمة بمحلات السوبر الماركت المحيطين بمنزلك واختيار أقرب مكان عنده أكثر كمية من احتياجاتك عليها تخفيض والطلب منه أون لاين.

المصدر: اليوم السابع

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