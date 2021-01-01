كنز من «الرمال الذهبية».الفرافرة.

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رمال واحة الفرافرة الذهبية مقصدٌ لتجول السياح وسط انعكاس خيوط الشمس على مساكنها الطينية بالغة الجمال. هناك وجد بعض الفنانين التشكيليين طريقهم لخلق حالة فنية فريدة داخل وديان الواحة الصغيرة ذات القيمة التاريخية الكبيرة على مر العصور.



يحوّل بعض الفنانين التشكيليين كتل الرمال الصخرية الصلبة، ذهبية اللون، إلى قطع فنية فريدة، يعكسون من خلالها الطبقات الثقافية والحضارية التى مرت على تلك الواحة كجزء أصيل من التاريخ المصرى على اختلافه وتنوعه بين فرعونى وقبطى وإسلامى ورومانى وعربى؛ إذ يجدون بين جبال الواحة وملامح وديانها وأشعة شمسها الصافية بيئة فنية مثالية.



واحة الفرافرة هى أصغر واحات الصحراء الغربية والأبعد من وادى النيل، ورغم صغر مساحتها إلا أنها تمتعت بمكانة تاريخية بالغة الأهمية على مر العصور، إذ كان الفراعنة يلقبونها بـ«تاأحت»، أى أرض الأبقار، لكثرة مراعيها وأبقارها، كما سماها الرومان بأرض «الغلال»، لغزارة خيراتها، كما كانت ملاذًا لأقباط مصر الذين اضطهدهم الرومان، فيما ازدهرت بها تجارة البلح والزيتون خلال الفتح العربى.

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وتعتبر الفرافرة أغنى واحات مصر بالخزان الجوفى للمياه، حيث إن طول عمود المياه من ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف متر، وهى تقع أعلى خزان الحجر الرملى النوبى الذى يمتد لمناطق شاسعة فى مصر وليبيا وتشاد وشمال السودان، أما فى العصر الحديث فتعد ملاذًا وبيئة مثالية للفنانين.