قواعد إتيكيت منسية فى التعامل مع الجيران



التعامل مع الجيران التعامل مع الجيران

"الجار قبل الدار".. مقولة من التراث العربي القديم تحث على تقديم اختيار الجار الصالح على اختيار المنزل فالجار يعتبر أكثر الأشخاص قربًا منا فهناك الكثير من الجيران تمثل لنا صداقات قوية وأحيانًا أخوة وعلاقات كثيرة طيبة ولأن الأديان السماوية جميعها تحث على حسن التعامل الطيب مع الجار يستعرض اليوم السابع مع هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية أصول وقوعد إتيكيت التعامل مع الجيران والتي نساها البعض.



قواعد إتيكيت التعامل مع الجار

الابتسامة وإلقاء التحية

عند تقابلك بأحد الأشخاص من جيرانك لابد من إظهار الود والترحاب ولأن الابتسامة مفتاح القلوب فابتسامتك في وجه جارك من الأمور التي تؤكد على محبتك له.



إتيكيت التعامل مع أطفال الجيران

يعتبر أبناء الجيران كأبنائك تمامًا نظرًا لأنك قد عهدت ولادته وتطور مراحل عمره أو من الممكن أن تكون جار جديد فلابد أن يكون بداخلك تعامل طيب مع هذه الأطفال مثلما تحب أن يعامل أطفالك فيجب العطف على صغيرهم واهدائهم الحلوى والامتناع عن نهرهم والتعامل معهم بعنف.

قد يعجبك أيضا...

إتيكيت ركوب الأسانسيرمراعاة إتيكيت ركوب الأسانسير فلابد أن يفسح الراكب للجيران ويعطي فرصة للكبار بالدخول أولاً لو الراكبة سيدة منفردة لابد من ترك لها الاسانسير ولا يتم الركوب معها إلا إذا أذنت لك وأيضًا في حالة ركوب أحد الأشخاص مصطحبا العديد من الحقائب لابد أن نقوم بترك له الأسانسير وأيضًا مساعدة كبار السن في دخول الاسانسير والخروج منه.إتيكيت التعامل في الصيانة المنزليةمن أكثر الأشياء التي تقلق الجيران أصوات الصيانة المنزلية كالتكسير والترميم وأصوات العمال فمن الأفضل اخطار الجيران بمكالمه تليفونية أو عمل منشور في المكان المخصص للتعليمات أو اخطار بمدخل العقار.إتيكيت التعامل مع مشاكل الجيرانتعد مشاكل الجيران أمر وارد بسبب شجارات أطفال أو الإزعاج بسبب لعب الأطفال لوقت متأخر من الليل أو أصوات موسيقي صاخبه ليلاً كل هذه الأمور قد تجعل الجار غير مرتاح ولا يستطيع النوم فلابد عند مواجهه الجيران بأخطائهم وأسباب الانزعاج ويفضل أن يكون التحدث بصوت هادئ عند طرح المشكلة ولابد من الجار المخطئ أن يكون مستمع جيد ويحتوي غضب جاره ويعتذر عن هذا الخطأ ويحاول أن يدرك الأمر.إتيكيت زيارات الجيرانتبادل الزيارات من اللياقات الاجتماعية ولكن لابد من عدم اقحام نفسك على جارتك لربما تكون غير ودوده أو غير محبه للاختلاط فمن الأفضل أن تكون الزيارات لسبب كالمناسبات العامة أو الخاصة كالأفراح والأعياد إذا كنت شخص اجتماعي ودود فحاول أن تبدأ أنت بدعوة جيرانك لتناول القهوة لفتح مجال لوجود علاقات إنسانية اجتماعية ولكن بدون الدخول في خصوصياتإتيكيت الهداياالهدايا من نعم الله علينا وجود جار صالح خلوق يتحلى بالصفات الطيبة فالجار المحب لجاره دائمًا يتذكره بهدايا بسيطة في قيمتها ولكنها جميله في معناها فإذا علمت الجارة بمرض جارتها تقدم لها بعض المأكولات لمساعدتها عند عمل أي من أنواع الحلوى لابد وأن تهادي جارتها تقوم بإعطاء عيديات للأطفال في الأعياد كل هذه الهدايا تعتبر من باب المحبة والود والأخوة.