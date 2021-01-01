لعمل المخلل المشكل والليمون والخيار بالمنزل بسهولة



لعمل المخلل المشكل لعمل المخلل المشكل

باقي أسابيع ويهل علينا شهر رمضان الكريم لذلك لا تخلو أي سفرة طعام من وجود مخلل ولأنه الطبق المفضل الفاتح للشهية نجد أن الكثير من ستات البيوت يبحثن عن طريقة عمل المخلل لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف فاطمة عبد المنعم أفضل وأسهل طريقة عمل للمخلل المشكل وطريقة عمل الليمون المخلل بطريقة سهلة ونظيفة وغير مكلفة.



المخلل المشكل:

المكونات

كمية مناسبة من القرنبيط مقطع زهرات صغيرة



ربع كيلو من الخيار مقطع شرائح دائرية

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جزر مقطع شرائح دائريةخمس حبات ليمون مسلوقكمية مناسبة من اللفت مقطع شرائحشرائح بنجرخمس فصوص ثوم مفروم3 حبات فلفل حارنصف كوب عصير ليمونلتر ماء4 ملاعق كبيرة ملحطريقة عمل المخلل المشكلفي وعاء نقوم بخلط الجزر والخيار والقرنبيط والبنجر واللفت والليمون ثم نضيف إليهم الثوم المفروم والفلفل الحار ثم نقوم بتحضير وعاء زجاجي أو برطمان خاص بحفظ المخللات ونقوم بإضافة جميع المكونات بداخله ثم نقوم بتحضير محلول الملح عن طريق تحضير وعاء آخر ثم نقوم بإضافة لتر من الماء البارد وإضافة الملح والسكر وعصير الليمون ونقلب جيدًا حتى يذوب الملح والسكر ثم نضيف المحلول إلى المخلل المشكل ثم نقوم بغلق البرطمان بإحكام ونحتفظ به في مكان جاف بعيدا عن الحرارة أو الرطوبة ويكون المخلل جاهز للأكل بعد عشرة أيام.طريقة عمل الليمون المخلل:المكوناتكيلو ليمون أصفرجزر مبشورفلفل حار3 فصوص ثوم مفرومكوب عصير ليمون2 لتر ماءنصف كوب ملح خشنطريقة تحضير الليمون المخللفي ماء ساخن نقوم بسلق الليمون لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتصفيته من الماء الساخن ونقوم بوضعه في ماء مثلج لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتصفيته مرة أخرى ونتركه يبرد تمامًا ثم نقوم بتحضير المحلول المحلي في وعاء ونضيف 2 لتر من الماء ونصف كوب ملح خشن وعصير الليمون ونقلب جيدًا ثم نقوم بتحضير برطمان زجاجي نضع فيه الليمون والفلفل الحار والجزر المبشور ثم نقوم بإضافة المحلول الملحي ونغلق البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف ويكون جاهز للأكل بعد ثلاث ايام.طريقة عمل الخيار المخلل:المكوناتكيلو من الخيار صغير الحجملتر ماءملاعق كبيرة ملحملعقة كبيرة سكرطريقة تحضير الخيار المخلليجب غسل الخيار جيدًا ثم نقوم بوضع الخيار في برطمان زجاجي بشكل رأسي مرتب بعد ذلك نقوم بعمل المحلول الملحي نخلط الماء مع الملح والسكر ونقلب جيدا ثم نضيف المحلول إلى الخيارو نقوم بغلق البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف بعيدا عن الحرارة يصبح جاهز للأكل بعد أسبوع.طريقة عمل مخلل اللفت:المكوناتكيلو من اللفت مقطع شرائح صغيرة طوليهلتر ماءملاعق كبيرة ملحملعقة كبيرة سكرنصف ماعقة صغيرة شطةطريقة تحضير مخلل اللفتمخلل اللفت من المخللات التي قد تتلف سريعًا لذلك يجب غلي الماء أولاً ثم نتركه يبرد تمامًا ثم بعد ذلك نضيف إليه الملح والسكر والشطة ونقلب جيدًا ثم نقوم بوضعه داخل برطمان بعد غسله جيدًا ثم نضيف إليه المحلول الملحي ونغلق البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف يكون جاهز للأكل بعد عشرة أيام.