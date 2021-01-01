لعمل المخلل المشكل والليمون والخيار بالمنزل بسهولة

لعمل المخلل المشكل
باقي أسابيع ويهل علينا شهر رمضان الكريم لذلك لا تخلو أي سفرة طعام من وجود مخلل ولأنه الطبق المفضل الفاتح للشهية نجد أن الكثير من ستات البيوت يبحثن عن طريقة عمل المخلل لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف فاطمة عبد المنعم أفضل وأسهل طريقة عمل للمخلل المشكل وطريقة عمل الليمون المخلل بطريقة سهلة ونظيفة وغير مكلفة.
المخلل المشكل:
المكونات
كمية مناسبة من القرنبيط مقطع زهرات صغيرة
ربع كيلو من الخيار مقطع شرائح دائرية
جزر مقطع شرائح دائرية
خمس حبات ليمون مسلوق
كمية مناسبة من اللفت مقطع شرائح
شرائح بنجر
خمس فصوص ثوم مفروم
3 حبات فلفل حار
نصف كوب عصير ليمون
لتر ماء
4 ملاعق كبيرة ملح
طريقة عمل المخلل المشكل
في وعاء نقوم بخلط الجزر والخيار والقرنبيط والبنجر واللفت والليمون ثم نضيف إليهم الثوم المفروم والفلفل الحار ثم نقوم بتحضير وعاء زجاجي أو برطمان خاص بحفظ المخللات ونقوم بإضافة جميع المكونات بداخله ثم نقوم بتحضير محلول الملح عن طريق تحضير وعاء آخر ثم نقوم بإضافة لتر من الماء البارد وإضافة الملح والسكر وعصير الليمون ونقلب جيدًا حتى يذوب الملح والسكر ثم نضيف المحلول إلى المخلل المشكل ثم نقوم بغلق البرطمان بإحكام ونحتفظ به في مكان جاف بعيدا عن الحرارة أو الرطوبة ويكون المخلل جاهز للأكل بعد عشرة أيام.
طريقة عمل الليمون المخلل:
المكونات
كيلو ليمون أصفر
جزر مبشور
فلفل حار
3 فصوص ثوم مفروم
كوب عصير ليمون
2 لتر ماء
نصف كوب ملح خشن
طريقة تحضير الليمون المخلل
في ماء ساخن نقوم بسلق الليمون لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتصفيته من الماء الساخن ونقوم بوضعه في ماء مثلج لمدة عشر دقائق ثم نقوم بتصفيته مرة أخرى ونتركه يبرد تمامًا ثم نقوم بتحضير المحلول المحلي في وعاء ونضيف 2 لتر من الماء ونصف كوب ملح خشن وعصير الليمون ونقلب جيدًا ثم نقوم بتحضير برطمان زجاجي نضع فيه الليمون والفلفل الحار والجزر المبشور ثم نقوم بإضافة المحلول الملحي ونغلق البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف ويكون جاهز للأكل بعد ثلاث ايام.
طريقة عمل الخيار المخلل:
المكونات
كيلو من الخيار صغير الحجم
لتر ماء
ملاعق كبيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
طريقة تحضير الخيار المخلل
يجب غسل الخيار جيدًا ثم نقوم بوضع الخيار في برطمان زجاجي بشكل رأسي مرتب بعد ذلك نقوم بعمل المحلول الملحي نخلط الماء مع الملح والسكر ونقلب جيدا ثم نضيف المحلول إلى الخيارو نقوم بغلق البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف بعيدا عن الحرارة يصبح جاهز للأكل بعد أسبوع.
طريقة عمل مخلل اللفت:
المكونات
كيلو من اللفت مقطع شرائح صغيرة طوليه
لتر ماء
ملاعق كبيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر
نصف ماعقة صغيرة شطة
طريقة تحضير مخلل اللفت
مخلل اللفت من المخللات التي قد تتلف سريعًا لذلك يجب غلي الماء أولاً ثم نتركه يبرد تمامًا ثم بعد ذلك نضيف إليه الملح والسكر والشطة ونقلب جيدًا ثم نقوم بوضعه داخل برطمان بعد غسله جيدًا ثم نضيف إليه المحلول الملحي ونغلق البرطمان بإحكام ويحفظ في مكان جاف يكون جاهز للأكل بعد عشرة أيام.
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