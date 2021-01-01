عند طهى اللحوم والخضروات والسى فود تجنبي أخطاء شائعة



عند طهى اللحوم والخضروات والسى فود عند طهى اللحوم والخضروات والسى فود

فى سبيل توفير الوقت لإنجاز طهي الطعام، ترتكب بعض النساء أخطاء شائعة تتسبب في فقدان طعم ورائحة اللحوم أو الخضروات أو فقدان فائدة السي فود والخضروات، لذلك يستعرض "اليوم السابع" مع الشيف فاطمة عبد المنعم بعض الأخطاء الواجب التوقف عنها عند طهي الأطعمة والخضروات.



سلق الخضروات قبل الطهي

من الأخطاء الشائعة سلق الخضروات مثل البسلة والبامية والفاصوليا قبل الطهي فهذا يفقدها قيمتها الغذائية



طهي الدجاج أو اللحم وهو مجمد

يجب في البداية إذابة الثلج من الدجاج أو اللحم المجمد وغسله جيدًا بالماء البارد ثم نقوم بطهيه بالطريقة المحببة لدينا

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إضافة الملح والبهارات بكثرةأضافة التوابل بكثره أو الملح يفقد الطعام القيمة الغذائية المطلوبة وأيضا الطعم الشهي وأيضًا إضافة السكر بكثرة يفقد الحلويات أو المشروبات القيمة الغذائية فلابد من إضافه الكمية المناسبة للطعام للحصول على النتيجة المطلوبةعدم طهي الطعام على نار هادئةلابد من طهي الطعام على نار هادئة للحصول على طعام شهي المذاق وأيضًا لتجنب احتراق الطعام.رمي قشور الجمبريكثير من الناس يقومون بتقشير الجمبري قبل الطهي ويتخلصون من القشور وهذا خطأ لابد من الاحتفاظ بقشور رءوس الجمبري والاستفادة منها بعمل شوربة السي فود أو عن طريق طحن القشور وخلطها مع البهارات فإنها تعطي طعم رائع للشوربات وخاصه شوربة السي فود.عدم تنظيف الجمبري بالطريقة الصحيحةعدم التخلص من الشريط الأسود أو الامعاء الموجودة في ظهر الجمبري يفسد الطعم ولابد من تنظيف الجمبري بواسطة سكين حيث يتم شق قشرة الجمبري من الظهر ونقوم بسحب الشريط الأسود بواسطة طرف السكين ويتم غسل الجمبري جيدا بالماء البارد.إزالة القشور عند شوي الجمبريازاله القشور من الجمبري عند الشوي يفقد الجمبري شكله وطعمه المميز من الأفضل عدم تقشير الجمبري ووضعه في أسياخ لتسهيل الشوي.