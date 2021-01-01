لتفتيح القدمين بأقل التكاليف بوصفات طبيعية



لتفتيح القدمين لتفتيح القدمين



تشعر المرأة بالحرج والتوتر عندما تظهر بعض المناطق الداكنة بقدميها، نتيجة تعرضها لفترة طويلة لأشعة الشمس، لذلك تحاول إخفائها بارتداء الأحذية، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض فى هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح القدمين، وفقاً لما ذكره موقع "wikihow".



وصفات طبيعية لتفتيح القدمين: وصفة صودا الخبز لتفتيح القدمين

تساعد صودا الخبز على التخلص من الفطريات، كما تعمل على تقشير الجلد الميت من القدمين، من خلال إضافة 3 ملاعق كبيرة صودا الخبز فى ماء دافىء، ثم وضع المزيج فى وعاء مع غمس القدمين لمدة 15 دقيقة، ثم استخدام حجر الخفاف أو أي فرشاة أخرى لتنظيف القدم بلطف ولفرك القدمين وأصابع القدم أيضًا.



قشر البرتقال لتفتيح القدمين

يساعد قشر البرتقال على تفتيح القدمين وترطيبهم، من خلال تحضير مسحوق قشر البرتقال وكوب الحليب، ثم خلط المكونات معاً ونقع القدمين فى الخليط وتركهما حتى يجفان، وبمجرد أن يجف، يجب فرك الخليط برفق ويمكن استخدام شريحة الليمون لفرك القدمين.

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الطماطم لتفتيح القدمينتعتبر الطماطم مبيض طبيعي يساعد على تفتيح القدمين، وذلك لأنها تساعد على إعادة توازن درجة الحموضة للبشرة، كما تساعد على ترطيب القدمين ولتحقيق ذلك ينصح بتحضير 5 إلى 6 شرائح من الطماطم، ثم فرك القدمين بشرائح الطماطم وتركهما لبعض الوقت، ثم غسل القدمين بالماء البارد.الخل والملح لتفتيح القدمينيعتبر الخل عامل تبييض طبيعى، بينما يساعد الملح على تقشير الجلد، من خلال تحضير 1 ملعقة كبيرة من الملح الصخري، مع نصف ملعقة كبيرة من الخل، و فرشاة ذات شعيرات ناعمة، ثم مزج الملح والخل معاً، وغمس القدمين فى المحلول لبعض الوقت، مع استخدام فرشاة ذات شعيرات ناعمة لفرك القدمين برفق للحصول على نتيجة إيجابية وهى تفتيح القدمين.