أسرار يجب أن تخفيها عن حماتك

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أسرار يجب أن تخفيها عن حماتك


سواء كانت حماتك ملاك أو كما يقال "الحماه عمى" في أي حالة من الأحوال هناك بعض التفاصيل التي يجب ألا تعرفها الحماه من الناحيتين، وذلك لأن هذه العلاقة حساسة جدًا يمكن أن تخرب بسهولة إذا لم يتم التعامل معها بعناية وحرص خاص، فعليك أن تتأكد من أنك لا تكشف هذه الأسرار الخمسة لها، كما أوضحت خبيرة العلاقات الإنسانية الدكتورة هالة العزب في حديثها لـ"اليوم السابع" مؤكدة أن هناك بعض الأسرار يجب إخفائها تمامًا عن الحماة كما يلي:

عدم المهارة في طبخ الطعام
قالت خبيرة العلاقات الإنسانية تحب جميع الأمهات الاعتقاد بأنهن طباخات ماهرات، لذلك في حال لم يكن طبخ حماتك على ذوقك، فعليك أن تحتفظ بمشاعرك لنفسك، وعدم البوح به حتى لشريك حياتك حتى لو صرح لك بذلك، وعليك مجاملتها قدر الإمكان.

نصائحها ليست مفيدة لكم
كل الأمهات لديهن عادة تقديم المشورة لأولادهم، فهن متأكدات أن نصيحتهن جيدة فالأفضل عدم مصارحتهن بذلك، والموافقة على رأيهن ثم تنفيذ ما تراه مناسبًا على طريقتك.

كثيرة الكلام
قد يحدث أن تشعر أن حماتك ثرثارة أو كثيرة الكلام، مهما كان الأمر، يجب ألا تكون صريحًا بشأن طريقة حديثها أو كثرة كلامها لأن هذا مؤلم، فعليك أن تتذكر أيضًا أنها أم شريك حياتك.

إنك تحب حماتك وتحب الحديث معها أكثر من أمك
وأضافت خبيرة العلاقات الإنسانية بأن يحب بعض الناس قضاء الوقت مع حماتهم لدرجة أنهم يفوتون أمهاتهم في تلك اللحظات، ومع ذلك حافظ على هذا سرا، حتى عنها، وذلك لأنه ستصل الكلمات إلى والدتك وتفسد علاقتك بها.

الخصوصية بينك وبين شريك حياتك
المشاركة تعني الاهتمام ولكن الإسراف في المشاركة غباء اجتماعي، هناك أشخاص ينجرفون ويقولون الكثير من المعلومات وهذا يؤدي في النهاية إلى الإحراج وسوء الفهم وحتى انتهاك الخصوصية إذا كنت قد شاركت سراً بينك وبين شريك حياتك، مما قد يزيد التوتر بينكما لو استخدمته حماتك ضدك حين الغضب.

المصدر: youm7

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