دراسة.. القطط والكلاب تحمي أصحابها من فقدان الذاكرة



فقدان الذاكرة فقدان الذاكرة

أظهرت دراسة جديدة، أن الكلاب والقطط تحمي أصحابها من فقدان الذاكرة، على مدى بعيد من حياتهم، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.



القطط والكلاب يخففان التوتر



وكشفت الدراسة الجديدة، أنه تم بالفعل ربط اقتناء حيوان أليف بخفض التوتر وضغط الدم، وأكد العلماء أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تحمينا أيضًا من فقدان الذاكرة في وقت لاحق من الحياة.

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ووُجد أن مالكي الحيوانات بما في ذلك الكلاب والقطط والأرانب، قد احتفظوا بالمزيد من قدراتهم المعرفية عند تعقبهم على مدى ست سنوات.إجراء الدراسة على 1300 شخصوتم إجراء الدراسة على أكثر من 1300 شخص بمتوسط ??عمر 65، و35% منهم لديهم حيوانات أليفة وحوالي ثلث هذه المجموعة امتلكوا حيواناتهم الأليفة لأكثر من خمس سنوات.وطُلب من المشاركين تذكر قائمة من 10 كلمات، على الفور وبعد 5 دقائق، كان عليهم العد التنازلي من 20، والعكس من 100 بطرح 7 من كل رقم.ووجدت الدراسة أنه بعد 6 سنوات، لاحظ أصحاب الحيوانات الأليفة على المدى الطويل انخفاضًا أقل في متوسط ??درجاتهم في هذه الاختبارات من أولئك الذين ليس لديهم حيوانات أليفة.وهناك أدلة متزايدة على أن التوتر يمكن أن يؤدي إلى التدهور المعرفي ويعتقد الخبراء أن الحيوانات الأليفة قد تساعدنا على البقاء عقليًا عن طريق الحد من التوتر.وأولئك الذين لديهم كلاب يستفيدون من المشي المنتظم لأن التمارين مرتبطة بعقل أكثر صحة، ومع ذلك، يقول مؤلفو الدراسة إن الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات تفكير أفضل قد يكونون ببساطة أكثر عرضة لامتلاك حيوانات أليفة، حيث يمكنهم التعامل مع مطالبهم المتعددة.وقالت الدكتورة تيفاني برالي، التي قادت الدراسة: أشارت الدراسات السابقة إلى أن الرابطة بين الإنسان والحيوان قد يكون لها فوائد صحية مثل خفض ضغط الدم والتوتر، وتشير نتائجنا إلى أن ملكية الحيوانات الأليفة قد تكون أيضًا وقائية ضد التدهور المعرفي.