معطرات الفم الطبيعية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

5 تركيبات طبيعية تساعدك علي



للتخلص من رائحة الفم الكريهة للتخلص من رائحة الفم الكريهة



تظهر رائحة الفم عادة عندما نستيقظ في الصباح، يحدث لك بسبب تراكم البكتيريا في الفم أثناء النوم مما ينتج عنه غازات يمكن أن تشم.



يعاني بعض الاشخاص من رائحة الفم الكريهةباستمرار، ممايسبب لهم الاحراج خاصة وأن كانوا مع أشخاص غرباء خارج المنزل.



رائحة الفم الكريهة قدتكون أشارة لعدديد من الأمراض منها أمراض اللثة أو تسوس الأسنان

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إليك 5 من معطرات الفم الطبيعية التي يمكن أن تساعدك في حل مشكلة رائحة الفم الكريهة.1- القرنفلموجود في منزلنا لكننا لا نعرف اهميته، يساعد في التخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة وتورم اللثة. مضاد للعديد من أنواع البكتيريا، يقلل من مخاطر مشاكل الأسنان الأخرى مثل النزيف وتسوس الأسنان.فقط عليك وضع قطع من القرنفل في فمك ومضغها للتخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة.2- الماءتناول كمية أقل من الماء في يوم واحد،يؤدي إلي رائحة الفم الكريهة. يساعد الماءأخراج البكتيريا من الفم،يعمل علي منع تكاثرهاوالحفاظ علي نفس منعش، يمكنك أيضًا عصر نصف ليمونة في الماء لجعل فمك أكثر انتعاشًا.3- العسل والقرفةيجتوي كلا منهماعلى مضادات للالتهابات ومضادة للبكتيريا، تعمل علي تقليل نمو البكتيريا في فمك،والحفاظ على صحة اللثة. يساعد العسل بمعجون القرفة علي تقليل تسوس الأسنان ونزيف اللثة، ويعد كلا منهما مكونين أمنين يسهل الحصول عليهم.4- أعواد القرفةيساعدك أيضًا في التخلص من مشكلة رائحة الفم الكريهة، تحتوي القرفةعلي مضادات للجراثيم،تقلل من نمو البكتيريا المسببة للرائحة في الفم.فقط ضع أعواد القرفة في فمك للتخلص من رائحة الفم الكريهة.5- الماء الدافئ بالملحعليك فقط خلط ربع أونصف ملعقة صغيرة من الملح مع كوب من الماء والغرغرة بها قبل الخروج.